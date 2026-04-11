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觀察站／發改委上座 陸對台戰術性重啟

聯合報／ 香港特派員李春

中共總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文，北京學界有觀點，指今次國共十年再會面，是戰術性重啟，有待戰略突破，可觀察兩個細節，重讀一個藍本。

兩個細節，首先是今次會面因何選在四月。北京也有些意外，因估計都在五月後六月前，提前到四月不易理解，在於傳統上三月人大政協兩會後，要安排主要領導人出訪。

今年因川普說來又不來，打亂了外事安排，傳說中請普亭到北京，或主要領導人去北韓，都可能有行程安排困難，這時將國民黨訪京團提前，是可能選項。但這樣一變， 就變出新的意義，即原來川普到訪為中美關係定出兩岸新調，變成國共重啟交流，形成對川普北京行的影響。

再一細節是見面的五對五陣容。官媒當然突出習近平、王滬寧和蔡奇，兩名政治局常委陪總書記，同時中台辦主任宋濤在座是必然，但鄭柵潔在座，需要仔細看看。

鄭柵潔以發改委主任列座，有兩種說法，一是提前試水，是因中共廿一大接近，鄭柵潔已被列為進中央政治局的人選。另一說法是鄭柵潔未來可能「入常」，工作與港澳台有關。但畢竟還有時間，與這細節有關的，反到是「一個藍本」說。

這要回到北京學界的戰術性重啟、戰略有待突破論，指今次國共再會，不是中共宣示對台新策諸如「新五點」時機，既沒有對台政策的重要新宣示，就不屬戰略突破，只是在戰術性重提什麼、強調什麼等方面著眼。

這就引出另一觀點，三月北京兩會，習近平沒有發表「涉台重要講話」，當時各方認為順理成章，因這兩年強調的是堅持「解決台灣問題的總體方略」，方略不會隨時變動。更重要的是，兩會核心議程是審議通過十五五規劃。而有心人注意到，規劃綱要中有一段數百字的對台工作要求，內容與習近平昨日談話大致相合。

也就是說，習的談話有一個藍本，即十五五規劃綱要的兩岸部分。而五年規劃具體操盤手正是鄭柵潔。

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