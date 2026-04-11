東大廳擺月季花 寓意和平友誼

作為十年來兩岸政黨領導人首度面對面交流，昨日的鄭習會受到高度關注，也是暌違兩年，再度有台灣記者能夠在北京採訪中共總書記習近平會晤台灣政要。

此次兩黨領導人會晤場地在「東大廳」，比起往昔較常亮相的「福建廳」，規格較高，與兩年「馬習二會」相同，午宴則在「新疆廳」，又由習近平親自設宴，比起馬習二會後由王滬寧在釣魚台國賓館的萬柳堂設宴，高上一層。

據悉，閉門會談環節，習也未有嚴厲肅殺之氣，氛圍與開場時一樣。至於鄭麗文不僅穿著一襲靛藍色套裝出席鄭習會，談話速度也明顯有所放慢，顯得更為穩重。

東大廳昨日擺放北京市花「月季」。月季素有「花中皇后」之譽，是美好、友誼、和平的象徵。一九三○年代世界動盪之際，所培育出的著名品種就被命名為「和平」。