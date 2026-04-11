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鄭麗文喊出「兩岸和平制度化」 習近平：和平彌足珍貴

經濟日報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京10日電
國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平會面。 國民黨／提供
國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平會面。 國民黨／提供

國民黨主席鄭麗文10日在北京會見中共總書記習近平，她提出，期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因，並期盼將來有機會在台灣歡迎習近平。習近平也呼應和平訴求，指出兩黨領導人見面，就是為了維護共同家園的和平安寧，同時歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。

國共「鄭習會」昨天上午在北京人民大會堂東大廳舉行，規格比照兩年前的「馬習二會」。習近平與鄭麗文兩人握手長達14秒。這也是國共兩黨暌違十年，再度舉行領導人會面。

鄭習會重點
鄭習會重點

習近平說，今天的世界並不太平，「和平彌足珍貴」。兩岸同胞都是中國人、一家人，「兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展」。他重申，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流，「把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中」。

鄭麗文表示，兩岸人民雖生活在不同制度中，但會相互尊重，也要相向而行。她期待國共兩黨共同推動「兩岸和平的制度化」。在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，應進一步籌畫與建構具制度性與可持續性的對話合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。她也提及兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端、創造和平的制度與倡議，並將成功經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

在閉門會談部分，新華社通稿指出，習近平強調一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

國民黨發布鄭麗文談話，她向習近平提到，兩岸應在九二共識基礎上恢復協商機制，重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會等，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

鄭麗文 鄭習會

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