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AIT：兩岸交流應聚焦與民選政府不設前提對話
針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤，一名美國在台協會（ＡＩＴ）發言人透過電郵回覆本報詢問表示，有意義的兩岸交流，應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。
這名發言人表示，美國支持兩岸對話，期待兩岸分歧能以和平的、非脅迫的，且為兩岸人民都能接受的方式解決。
習近平會晤鄭麗文後，將於五月會晤美國總統川普，鄭麗文也計畫在訪問中國大陸之後，訪問美國，勢必將會牽動美中台局勢。
針對鄭習會，美國聯邦參議院外交委員會首席議員夏欣日前訪台時也表示，對話是好事，大家都知道，川普五月就要訪問中國；「我們認為對話是好事，希望中國平等看待台灣的執政和在野的領袖，如果他們跟一方對話，也要跟另一方對話，這會是好事」。
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