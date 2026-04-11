新聞眼／鄭習會搭出和平新架構 台海僵局冰封十年迎來曙光

國共會談 國民黨主席鄭麗文（左排中）昨天在北京會見中共總書記習近平（右排中），國共雙方各有五人上桌，國民黨方面為智庫副董事長李鴻源（左起）、副主席張榮恭、鄭麗文、副主席李乾龍、副主席蕭旭岑。中共方面為中台辦主任宋濤（右起）、政治局常委兼政協主席王滬寧、習近平、政治局常委兼中辦主任蔡奇、發改委主任鄭柵潔。 新華社

作為曾經在政治光譜「由綠轉藍」政治人物的鄭麗文，當然深知任何兩岸往來對台灣內部尤其是選情的影響，昨天她在「鄭習會」上提出推動兩岸和平制度化的構想，主要訴求對象就是台灣選民，因為只有國民黨重返執政，兩岸僵局才能迎來結構性的轉暖，她的潛台詞好懂，就是二○二八年擺在台灣人面前的兩條路，須在可能的和平曙光與台海危機中作抉擇。

從鄭麗文宣布將訪問大陸並可能舉行鄭習會以來，來自綠營或側翼的抹紅攻擊就未曾間斷，從目前訪問行程接近尾聲觀察，事實上國民黨從第一個重要行程、南京中山陵謁陵開始，就在多處凸顯中華民國的存在、乃至一中各表的陳述，站穩了中華民國的基本立場，也讓綠營的批判顯得蒼白無力。這也顯示，在國共兩黨具有相當政治互信的基礎上，中華民國在一中架構下有其一定的展現空間。

鄭麗文在中山陵公開談及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，祭文開頭即「維民國一百十五年四月八日」，隱含的意涵是，國民黨在中國大陸土地上，講出中華民國迄今已一百十五年（即公元二○二六年），並未落入所謂「中華民國止於一九四九年」的中共史觀，這也是中華民國無可退讓的底線。

在昨天的鄭習會上，鄭麗文也沒有迴避兩岸的差異和分歧。她坦言兩岸人民雖生活在不同制度中，但我們會相互尊重，也要相向而行。繼而在談及九二共識時，完整說出「一九九二年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識」，帶出一中各表的陳述，而非僅有北京單方面定義的九二共識或一中敘事。

難得的是，鄭習會甫落幕，已能看到兩岸關係緩和的跡象。習近平公開呼應鄭麗文的和平訴求，強調「這次見面就是為了維護我們共同家園的和平安寧」，習還表態，歡迎台青赴大陸發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。而據鄭麗文轉述，她向習提及期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間，也獲得習的正面回應，習甚至還說「會談提出的主張和期待，樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成」。

在兩岸冰封十年、台海情勢陡升、乃至美中台關係因美中博弈出現新變數之際，鄭麗文毅然拋出兩岸和平藍圖，試圖重新擦亮國民黨的兩岸牌、奪回一度被綠營加油添醋而扭曲的九二共識的詮釋權與話語權。北京也在一定程度默契配合，習近平昨天通篇未提一國兩制、反分裂法、中華人民共和國等可能讓國民黨「為難」的詞彙，同時拉大中華民族蘊含台灣民眾參與的歷史包容性。

鄭習會不啻共同搭出了兩岸和平新架構，這背後有台灣人民期待的春暖花開，也有北京在發展進程中需要的穩定環境，台海和平關鍵契機已現，台灣真的可以不必是大國的棋子或悲慘的棄子。