蔣萬安挺鄭習會「愈緊張愈需要溝通」

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」全球高度關注，藍營多位縣市長昨表肯定，認為在當前台海局勢緊繃、國際動盪不安之際，兩岸高層對話是避免誤解與衝突的關鍵。雲林縣長張麗善形容是「定海神針」，可安定兩岸民心；台北市長蔣萬安則點出總統賴清德兩岸態度未必能代表台灣人的立場。

蔣萬安昨赴議會施政報告，他會前受訪說，愈緊張，愈需要溝通交流，以便避免衝突、降低誤判。台中市長盧秀燕也說，對話、交流會增加更多了解，也可以減輕、降低衝突的風險，這是好事，祝福鄭習會圓滿成功。

張麗善說，全球感受到戰爭的殘酷與不確定性，台灣社會普遍期待兩岸能和平共處，鄭習會對話、友善互動，有助降低對立與誤解，讓兩岸民眾在不安的國際氛圍中，獲得更多安心與信心。

「鄭主席提出兩岸和平制度化，是非常值得追求的目標。」桃園市長張善政認為，中央政府呼籲鞏固國防、加強國防設備，大家一定要支持，但中央和對岸缺乏溝通管道，讓人非常憂心，鄭習會如果可以建立起固定且有制度的對話管道，對於維護國家安全與台海安全絕對有幫助，期待盡速落實。

國民黨高雄市長參選人柯志恩稱，鄭習會是表達善意的一種方法，對話永遠比對抗好，她相信鄭麗文會堅守台灣主流民意立場，善意表達期待和平，民進黨不要用小人之心看待、膝蓋式反應，能夠促進經濟文化交流，要用正面態度看待，而在野黨主席表達的就是友善。