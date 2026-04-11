賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

鄭習會前，賴清德總統在臉書上以台灣關係法四十七周年為題，提到中國對台灣威脅，並說「向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。」他也說，面對外部的軍事威脅與統戰分化，呼籲朝野放下成見，國防不能打折扣。

鄭習會後，總統府發言人郭雅慧表示，這場會面將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，將國際社會對台海和平的關注與支持，配合北京論調誣指為外力介入，淪為消滅中華民國、讓台灣被統一的出賣國家主權的政治道具，府方對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

賴總統稱，台灣關係法加上美國對台的六項保證，是印太區域穩定安全的關鍵基石，近年來中國針對台海在內、及島鏈周邊不間斷的灰色地帶侵擾與軍事威脅，「我們對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。他要再次呼籲朝野放下成見，支持國防預算，向世界證明：台灣有意志、有決心、有能力，捍衛得來不易的民主自由」。

陸委會昨晚六點召開臨時記者會，主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑一同出席，發布六點嚴正聲明，指國共兩黨的共同政治基礎是「意圖消滅中華民國」，並批評鄭麗文提出的「和平框架」就是「統一框架」，「兩岸和平的制度化」就是「一國兩制台灣方案」。陸委會強調，政府嚴正關切國民黨如何實踐所謂「兩岸和平框架」的兩黨政治倡議，將採必要作為，維護國家主權尊嚴。

民進黨秘書長徐國勇則說，鄭麗文應該向習近平表達，昨天仍有共機擾台，請對岸不要再來騷擾台灣。

國民黨文傳會主委尹乃菁反批賴總統，兩岸關係是大陸地區與台灣地區，別再自欺欺人，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，「有這個膽量嗎？」