商界肯定 林伯豐挺鄭麗文：戰爭沒贏家

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平十日在北京進行「鄭習會」，三三會理事長林伯豐第一時間表達高度肯定，他認為，此次會面象徵兩岸重啟高層對話，對緩和兩岸關係有很大的助益；商總理事長許舒博指出，站在工商界立場，兩岸的和平穩定，是台灣經濟發展的基礎，這是台灣沒有人會反對的，和平、穩定、多接觸與交流溝通是好事，否則難免會擦槍走火。

林伯豐表示，戰爭沒有贏家，政府應確保國家安全與人民需求，鄭麗文主席這次訪問大陸，對緩和兩岸關係有很大的助益。兩岸關係則應以對話互信為本，透過產業交流與民間互動，維持兩岸的和平穩定。

林伯豐今年以來多次針對兩岸僵局發聲，積極奔走於產業界與政府之間。他多次公開呼籲政府應主動恢復兩岸各項交流。面對兩岸官方溝通管道停擺，林伯豐也曾強調產業界應扮演先行者，透過產業座談與技術合作，可以營造友善的社會氛圍；也希望政府著眼提升台灣企業在國際上的發展空間，而非僅注重提升軍備預算。

許舒博表示，兩岸之間有見面、溝通是好事，更重要的是希望有實質的幫助。他認為，兩岸工商界之間的問題很簡單，就是金流、物流、人流，兩岸仍有經濟依存度雖然降低，目前偏重的美國市場依賴度有提升，但也不會過半，因此兩岸經濟是斷不了的，大陸對台灣來說仍是很重要市場，更是產業鏈的一環。