藍委讚鄭習會「讓台灣不只有綠色的聲音」

針對國民黨主席鄭麗文此次在鄭習會的表現，中廣前董事長趙少康給予高度肯定，並表示習近平提到「和平」的次數更多，此即兩岸交流對話的重要價值；國民黨立委李彥秀也給出九十分，認為鄭麗文兩岸路線明確清晰。

趙少康表示，「和平」為兩岸的共同語言，兩黨領導人長達十年才再度握手問好，鄭麗文特別強調兩岸和平的重要性，習近平提到和平的次數更多，即兩岸交流對話的重要價值。

趙少康說，鄭麗文的表現值得肯定，該說的都公開說了，極力凸顯國民黨跟台灣的主體性，民進黨只好不斷轉彎找碴。

李彥秀表示，鄭麗文此次訪陸與二○○五年時任主席連戰的破冰之旅相似，讓台灣不是只有綠色聲音，「和平之旅二·○」體現鄭的自信與優勢，更清晰而明確的「鄭麗文的兩岸路線」。

藍營人士分析，與習近平會面，重點是國共的對話交流基礎，也顯示「九二共識」、「反對台獨」和「民族認同」，將是未來的三大支柱，撐起兩岸和平與區域穩定；在歐洲、中東地緣政治緊張，以及兩岸劍拔弩張的情況下，強調和平的重要性，台灣民眾將更為有感。

該人士也指出，習近平提出「兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中」，鄭麗文將前總統李登輝的「生命共同體」，轉化為兩岸關係的「命運共同體」，民進黨會惡意解讀，端視鄭麗文訪美時是否有完整論述。

親民黨主席宋楚瑜透過臉書回憶與習近平打交道的經驗，宋楚瑜提到，過去在二○一四年北京會談，以及二○一六、二○一七年兩度代表參加ＡＰＥＣ領袖會議與習近平會面時，習近平曾多次對他提到，「兩岸的事務讓我們自己面對面坦誠溝通、無話不可談，不必假手外人」。他深信，兩岸同胞絕對有足夠的智慧與使命感，能將兩岸關係的未來發展掌握在自己手中。