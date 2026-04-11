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鄭習會後 外媒：台海緊張可望舒緩

經濟日報／ 編譯茅毅／綜合外電

鄭習會10日在北京舉行，主流外媒均有報導和評析。澳洲廣播公司（ABC）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在5月「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張。

宋文笛說，上述緊張包括美國對台軍售，而鄭麗文此行可能讓北京在川習會時，可聚焦美中皆感興趣的商業領域，而非地緣戰略爭點。另外，鄭麗文此行可能讓國民黨內朝對北京友好的聲音傾斜，但也將面臨地方選舉選情受重創的風險。

美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩對華爾街日報表示，對北京而言，鄭麗文此行將兩岸的互動關係，重新以北京及台北的領袖為中心，並擺脫其他的國際行為者。

美國智庫外交關係協會（CFR）研究員石可為說，習近平也可能希望藉由鄭習會向川普提出以下論述，即賴清德總統並不代表台灣民意，也是美國有必要遏制的「危險人物」。石可為還說，習近平現在的目光不局限於賴總統，他看向下次的台灣大選。

紐約時報報導指出，在全球戰火肆虐且美國與其盟友的關係顯得愈來愈不確定下，習近平正藉由鄭習會含蓄地向台灣重新傳遞以下訊息，即台灣的未來取決於北京、而非華府；鄭習會凸顯北京試圖透過拉攏對其立場持相對開放態度的台灣政黨，並冷落那些抗拒其立場的政黨，形塑台灣政治格局。

鄭麗文 鄭習會

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