聽新聞
0:00 / 0:00

特派員在現場／民心所向！鄭習會為兩岸開窗 賴政府怎接招

聯合報／ 本報記者鄭媁
「鄭習會」10日在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。報系記者／攝影
「鄭習會」10日在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。報系記者／攝影

在兩岸高度對抗的當前時刻，「鄭習會」昨日在北京登場，氣氛融洽如和煦春天，國共兩黨在共同政治基礎上，共譜和平協奏曲，可見兩岸擱置政治爭議，很有機會共謀和平發展；反對台獨，絕對可免兩岸軍事對決，對台灣安全絕對有利。

這一次習近平談話可以發現，他刻意把「中國」的概念擴到整個中華民族，縱深也拉長，不是狹隘的「中華人民共和國」。他以「社會制度不同不應是分裂藉口」定調，以「血脈不可切斷」召喚民族情感，再以「什麼事都可以商量」，對台灣社會釋出柔性訊號。這種剛中帶柔的表述，意在降低敵意、創造談判空間，也為未來互動保留餘地。

鄭麗文稱台海是「兩岸中國人」共同守護和平的象徵，以和平框架為願景，訴求兩岸和平制度化，並向習近平表達台灣增進國際空間的主張，鄭習在「兩岸同屬中華民族」、「九二共識」、「反台獨」、「兩岸要和平」的一致立場上，展開善意對話。

鄭習兩人的表述相互呼應，共同構築了一個降溫、化解衝突的對話場域。然而，對話的鏡頭背後，隱然浮現出那個「不願坐下來談」的孤傲身影，仍受困於意識形態繭縛的一方，其拒絕溝通的沉默，已成了台海風險最大的變數。

賴政府昨天對國民黨展開全面抹紅攻勢，直指鄭習會所展示的「和平」，是有條件的和平。然而，國際社會對台海情勢升溫的憂慮日益加深，台灣多數民意亦長期傾向「維持現狀、避免戰爭」。在此背景下，單一以對抗為主軸的政策論述，已難以回應內外壓力。

賴清德政府當前困境是，在抗中反中、捍衛主權的表象下，無法向人民展示一條既能維護尊嚴、又能確保和平的具體路徑，導致台灣在美中博弈中陷入被動。

和平，從來不是任何一黨的專利，而是全體人民的共同利益。鄭習會為兩岸僵局打開一扇窗，至少證明對話並未完全關閉，只要擱置爭議、回到交流軌道，兩岸並非注定走向衝突對抗。

賴政府與其全盤否定，不如掌握兩岸議題的主導權，善用習近平對和平試探的契機，另闢台海和平新路徑。賴總統也可以實現選前承諾，邀請習近平來台，招待他的套餐「蝦仁飯加一杯全糖珍珠奶茶」。

從北京到台北，不必兵戎相見，也能為兩岸人民累積和平的紅利。

波波漫畫
波波漫畫

鄭麗文 鄭習會 習近平 台獨

延伸閱讀

鄭習會訊號？陸學者：對內團結固本、為後續大國互動掌握戰略主動

回應鄭習會 陸委會6點聲明：鄭麗文提出的和平框架就是「統一框架」

鄭習會 習近平：歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架 增進台灣國際空間

相關新聞

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

國民黨主席鄭麗文昨天在北京會見中共總書記習近平，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因，並且期盼將來有機會在台灣歡迎習近平。

新聞眼／鄭習會搭出和平新架構 台海僵局冰封十年迎來曙光

作為曾經在政治光譜「由綠轉藍」政治人物的鄭麗文，當然深知任何兩岸往來對台灣內部尤其是選情的影響，昨天她在「鄭習會」上提出推動兩岸和平制度化的構想，主要訴求對象就是台灣選民，因為只有國民黨重返執政，兩岸僵局才能迎來結構性的轉暖，她的潛台詞好懂，就是二○二八年擺在台灣人面前的兩條路，須在可能的和平曙光與台海危機中作抉擇。

美中台博弈／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅

鄭麗文訪問中國大陸，牽涉到台灣朝野互槓，也有黨內鬥爭的伏流，更重要是美中角力的層面；鄭習會之後，情況明朗，鄭麗文此行是得分的，不僅民進黨政府難以批評，她在黨內的聲勢也將超過其他競爭者，但從美中角力的角度要如何評估？

特派員在現場／民心所向！鄭習會為兩岸開窗 賴政府怎接招

在兩岸高度對抗的當前時刻，「鄭習會」昨日在北京登場，氣氛融洽如和煦春天，國共兩黨在共同政治基礎上，共譜和平協奏曲，可見兩岸擱置政治爭議，很有機會共謀和平發展；反對台獨，絕對可免兩岸軍事對決，對台灣安全絕對有利。

商界肯定 林伯豐挺鄭麗文：戰爭沒贏家

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平十日在北京進行「鄭習會」，三三會理事長林伯豐第一時間表達高度肯定，他認為，此次會面象徵兩岸重啟高層對話，對緩和兩岸關係有很大的助益；商總理事長許舒博指出，站在工商界立場，兩岸的和平穩定，是台灣經濟發展的基礎，這是台灣沒有人會反對的，和平、穩定、多接觸與交流溝通是好事，否則難免會擦槍走火。

外媒：習近平傳遞台灣未來取決北京 非華府

國共領袖十日在北京舉行「鄭習會」，主流外媒均有報導和評析。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在五月美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的北京「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。