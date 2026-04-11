特派員在現場／民心所向！鄭習會為兩岸開窗 賴政府怎接招

在兩岸高度對抗的當前時刻，「鄭習會」昨日在北京登場，氣氛融洽如和煦春天，國共兩黨在共同政治基礎上，共譜和平協奏曲，可見兩岸擱置政治爭議，很有機會共謀和平發展；反對台獨，絕對可免兩岸軍事對決，對台灣安全絕對有利。

這一次習近平談話可以發現，他刻意把「中國」的概念擴到整個中華民族，縱深也拉長，不是狹隘的「中華人民共和國」。他以「社會制度不同不應是分裂藉口」定調，以「血脈不可切斷」召喚民族情感，再以「什麼事都可以商量」，對台灣社會釋出柔性訊號。這種剛中帶柔的表述，意在降低敵意、創造談判空間，也為未來互動保留餘地。

鄭麗文稱台海是「兩岸中國人」共同守護和平的象徵，以和平框架為願景，訴求兩岸和平制度化，並向習近平表達台灣增進國際空間的主張，鄭習在「兩岸同屬中華民族」、「九二共識」、「反台獨」、「兩岸要和平」的一致立場上，展開善意對話。

鄭習兩人的表述相互呼應，共同構築了一個降溫、化解衝突的對話場域。然而，對話的鏡頭背後，隱然浮現出那個「不願坐下來談」的孤傲身影，仍受困於意識形態繭縛的一方，其拒絕溝通的沉默，已成了台海風險最大的變數。

賴政府昨天對國民黨展開全面抹紅攻勢，直指鄭習會所展示的「和平」，是有條件的和平。然而，國際社會對台海情勢升溫的憂慮日益加深，台灣多數民意亦長期傾向「維持現狀、避免戰爭」。在此背景下，單一以對抗為主軸的政策論述，已難以回應內外壓力。

賴清德政府當前困境是，在抗中反中、捍衛主權的表象下，無法向人民展示一條既能維護尊嚴、又能確保和平的具體路徑，導致台灣在美中博弈中陷入被動。

和平，從來不是任何一黨的專利，而是全體人民的共同利益。鄭習會為兩岸僵局打開一扇窗，至少證明對話並未完全關閉，只要擱置爭議、回到交流軌道，兩岸並非注定走向衝突對抗。

賴政府與其全盤否定，不如掌握兩岸議題的主導權，善用習近平對和平試探的契機，另闢台海和平新路徑。賴總統也可以實現選前承諾，邀請習近平來台，招待他的套餐「蝦仁飯加一杯全糖珍珠奶茶」。

從北京到台北，不必兵戎相見，也能為兩岸人民累積和平的紅利。