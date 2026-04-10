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習近平提「兩岸未來掌握在中國人手中」張五岳：川習會前對美明確底線

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
「鄭習會」10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。（本報系記者／攝影）
「鄭習會」10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。（本報系記者／攝影）

鄭習會10日上午在北京登場，中共總書記習近平強調，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，這不僅說給民進黨政府聽，更是講給美國、日本等「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確底線。

張五岳接受本報採訪指出，習近平這次對兩岸關係發展提出的「四點意見」，基本上都是過去已闡述過的立場，但這次是中共20大後，習近平在對台政策上一次比較「完整的談話」，透過國共平台，重申台海立場，也重申國共對話的基礎。

張五岳觀察，這次鄭習會上沒有很直接談到「和平統一」，不見諸如「為國家謀統一、為民族謀復興」「堅定不移的推進祖國統一進程」「祖國統一歷史大勢不可阻擋」等字眼，可能的原因有二個，一方面是「統一」現在在台灣不是主流民意，不是多數民眾所認可，另一方面是考慮到國民黨與鄭麗文回台灣後的處境，不希望「和平」的主軸有不同解讀。

但他強調，北京對於統一問題是旗幟鮮明的。習近平雖然沒有直接談統一，迴避一些會讓台灣「望文生義」的詞，但仍從同根同源、中華文化、同屬一個中國，以及歷史、血緣等來闡述概念。

習近平在會見中提到，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。張五岳認為，這不僅是講給台灣人聽、講給民進黨政府聽，更是講給美國跟日本，也就是「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確底線。

張五岳表示，北京這次接待鄭麗文，是國共平台10年來重新啟動，這是中共對台政策的進展，理論上也會成為明年中共二十一大當中，回顧五年成果的績效跟亮點。

至於大陸國家發改委主任鄭柵潔參與本次國共領導人會見，張五岳表示，這相比以前比較罕見，但他研判，應與今年是大陸「十五五」規劃元年，且習近平提出的四點意見當中，有非常多跟融合發展相關。

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