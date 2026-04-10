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鄭麗文參訪大陸頂尖高中「清華附中」看學生操作機器人

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日下午，與大陸北京清華附中學生互動。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文10日下午，與大陸北京清華附中學生互動。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文上午舉行鄭習會，在結束午宴後返回中國大飯店舉行中外記者會，隨後前往清華附中參訪，在聽到學生自己製作機器人相關作品並取得專利後，直呼好棒，她也參觀了位於北京的國家大劇院。

此次鄭麗文在中共中台辦副主任吳璽、中共北京市委常委馬駿、中共清華大學黨委書記邱勇等多名副部長級官員陪同下，前往毗鄰圓明園的清華附中參訪。該校始建於1915年，前身是「成志學校」，1960年擴建為「清華大學附屬中學」，目前是大陸教育部直屬大學附中、北京市重點中學、北京市示範性普通高中。該校在大陸高中裡面，水平屬於頂尖。

由於參觀行程緊湊，鄭麗文先前去觀看小朋友運動，有教師介紹了AI體育教學相關儀表板。其後在一間大教室裡聽取該校校長和教師簡報，並實地觀看AI+通識層課程學生實作課程。

在學生操作機械手臂的展台上，聽聞電路控制、傳動機械結構三D建模設計都是孩子自己完成的，並申請專利，她問說你花多少時間，該名學生說平均每天中午的時候會花點時間，花了一學期每天一小時左右來達成該作品，鄭麗文說「太棒了」。另一名學生展示了操作機器狗，可以根據人所給出的手勢，做出不同動作。其後觀看機器人與學生踢足球，並有機器人送上足球給鄭麗文簽名，她還體驗了虛擬實境相關教材，整體互動新鮮有趣。

而在國家大劇院，則由國家大劇院院長王寧等人陪同參觀，並觀看了包含羅大佑等相關內容的展覽。

國民黨主席鄭麗文10日下午參訪的清華附中是排名很前面的高中。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文10日下午參訪的清華附中是排名很前面的高中。（記者廖士鋒／攝影）

鄭麗文 鄭習會

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