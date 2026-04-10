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外交部：我國享有參與國際組織權利 中國無權置喙及阻撓

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部晚間發布新聞稿表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國享有參與聯合國等國際組織的權利。圖／本報系資料照片
外交部晚間發布新聞稿表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國享有參與聯合國等國際組織的權利。圖／本報系資料照片

國民黨主席鄭麗文今在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會談時說，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文下午表示，習近平的回應特別正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的」。對此，外交部晚間發布新聞稿表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，我國享有參與聯合國等國際組織的權利，中國無權置喙及阻撓，台灣參與國際組織，是基於我國主權的正當合法權利，不應以取得北京當局事先同意為前提，更不需滿足中方預設的任何政治條件。

外交部指出，北京長期在國際上惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，全面阻絕台灣參與國際事務，更頻繁以武力威脅我國主權及台灣人民的生存與權利；尤有甚者，中國透過收買欺騙手法，不當奪取若干國際組織領導權，不但不正義地排除參與，也改變規則為基礎的國際秩序；北京當局將屬於台灣全體人民的權利，包裝為其可收可放的恩惠，意圖在於誘導台灣社會屈從其設定的先決條件，再以國際空間為餌，逐步窄化我主權與外交空間。

外交部表示，我國是民主國家，外交部尊重國內各政黨依法進行兩岸交流活動，惟此均不應以損害我國的主權、安全與民主為代價，各界更應認清北京當局長期阻擋台灣參與國際事務的險惡本質，以及如今試圖繞過台灣人民授權的政府平台，損害我國主權及利益之虛假面目，實不符合國家及人民的長遠利益。

外交部說，將秉持「總合外交」的政策架構，持續積極推動台灣有意義參與各項國際組織及多邊機制，並籲請國際社會基於共享價值與共同利益，持續支持台灣參與國際事務，台灣始終致力成為維護國際和平、穩定與繁榮的一股良善力量，此一意志絕不會因任何壓力而動搖。

鄭麗文 鄭習會 習近平 外交部

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