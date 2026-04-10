侯漢廷：鄭麗文訪陸和平之行 慎防綠營司法奧步追殺

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平在北京舉行「鄭習會」，台北市議員侯漢廷今天在臉書表示，鄭麗文的訪陸和平之行要慎防綠營司法奧步，鄭麗文造訪南京中山陵，已經把民進黨打得哭爹喊娘，導致綠營只能繼續胡言亂語。

侯漢廷表示，綠營起初嗆鄭麗文不講中華民國，講了之後又繼續嗆其配合對岸，要讓民進黨就事論事肯定國民黨，簡直比找到民進黨的良心還要難。他質疑，過去馬英九在大陸提及兩岸同屬中華民國時，綠營從未給予肯定，顯見綠營自己也根本不愛孫中山所建立的中華民國。

侯漢廷指出，對於民進黨的司法奧步，絕對不能不防。他點名行政院長卓榮泰、陸委會與民進黨發言人吳崢等人，紛紛搬出「兩岸人民關係條例」與「國安法」來進行恐嚇。

針對「鄭習會」，侯漢廷評估必定會對台灣釋出利多。他表示，若大陸端出惠台政策卻遭民進黨阻礙，正好能證明是民進黨在打壓台灣人；而國民黨若能將相關成果作為2028大選政見，例如兵役重回4個月等，以爭取選民支持，才有機會贏得勝選。

侯漢廷表示，要提醒司法檢調縱使不一定會立刻搜索約談鄭麗文與國民黨部，但極有可能對出團人員的手機開始進行通訊監察，並由調查站展開約談，他呼籲國民黨，接下來務必高度注意民進黨可能打出的「司法牌」。