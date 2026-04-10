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鄭習會落幕府跳腳 國民黨揪一點回擊賴總統：別再自欺欺人

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鄭習會落幕府跳腳 國民黨反嗆賴總統「兩岸不是國與國關係」：別再自欺欺人

聯合報／ 特派記者鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。路透社
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。路透社

針對總統府回應國共兩黨會談的說法，國民黨文傳會主委尹乃菁今反批賴清德總統，「裝睡的人叫不醒」，兩岸關係的定位不是國與國關係，而是大陸地區與台灣地區的關係， 別再自欺欺人，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，有這個膽量嗎？

總統府發言人郭雅慧表示，這場「習鄭會」的本質，是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡；更明確的說，習鄭會所要凸顯的，就是台灣屬於中華人民共和國一部分，以及推進以和平統一為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。

尹乃菁表示，請對著中華民國憲法宣誓的賴清德，恪遵中華民國憲法對兩岸關係的定位，不是國與國關係，而是大陸地區與台灣地區的關係，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，改由外交部來處理兩岸關係，「曾說自己是務實台獨工作者的賴清德，你有這個膽量嗎？」

至於府方稱，所謂「鄭習會」是以推進以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」，尹乃菁批評「胡言亂語不知所云」，鄭習會談完全沒有觸及什麼方案，總統府一味地自我想像、亂做文章，只會把兩岸關係的路愈走愈窄。

尹乃菁表示，鄭麗文已經說了，搭起兩岸和平的橋樑，只要堅持九二共識、反對台獨，任何人都可以帶給兩岸人民和平的希望。賴清德總統不要害怕，和平沒有那麼困難，宣布廢棄台獨黨綱，擺在賴清德面前的就是和平的康莊大道。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒／攝影

鄭麗文 鄭習會 習近平 尹乃菁 賴清德 國民黨 兩岸關係 九二共識

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