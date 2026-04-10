鄭習會落幕府跳腳 國民黨反嗆賴總統「兩岸不是國與國關係」：別再自欺欺人

針對總統府回應國共兩黨會談的說法，國民黨文傳會主委尹乃菁今反批賴清德總統，「裝睡的人叫不醒」，兩岸關係的定位不是國與國關係，而是大陸地區與台灣地區的關係， 別再自欺欺人，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，有這個膽量嗎？

總統府發言人郭雅慧表示，這場「習鄭會」的本質，是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡；更明確的說，習鄭會所要凸顯的，就是台灣屬於中華人民共和國一部分，以及推進以和平統一為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。

尹乃菁表示，請對著中華民國憲法宣誓的賴清德，恪遵中華民國憲法對兩岸關係的定位，不是國與國關係，而是大陸地區與台灣地區的關係，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，改由外交部來處理兩岸關係，「曾說自己是務實台獨工作者的賴清德，你有這個膽量嗎？」

至於府方稱，所謂「鄭習會」是以推進以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」，尹乃菁批評「胡言亂語不知所云」，鄭習會談完全沒有觸及什麼方案，總統府一味地自我想像、亂做文章，只會把兩岸關係的路愈走愈窄。

尹乃菁表示，鄭麗文已經說了，搭起兩岸和平的橋樑，只要堅持九二共識、反對台獨，任何人都可以帶給兩岸人民和平的希望。賴清德總統不要害怕，和平沒有那麼困難，宣布廢棄台獨黨綱，擺在賴清德面前的就是和平的康莊大道。