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鄭麗文提「台海不讓外力介入」 陸委會批：附和中共、孤立台灣

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會10日晚間召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑出面回應「鄭習會」。記者陳宥菘／攝影
陸委會10日晚間召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑出面回應「鄭習會」。記者陳宥菘／攝影

國民黨主席鄭麗文今天上午會見中共領導人習近平時提到，「希望台海將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」。陸委會副主委梁文傑晚間批評，鄭麗文一再地附和中共，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，其實是在有意無意地孤立台灣，也會對於國際社會的解讀產生「嚴重的影響」。

陸委會10日晚間召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑出面回應「鄭習會」。

梁文傑表示，2005年「連胡會」以來，台灣學習到很多和中共打交道的經驗，譬如中共對台灣的政局不滿，或是台灣換了一個領導人，就會隨時翻臉，當時中共對台灣也還沒有常態性的軍機艦騷擾。所以政府對於這次鄭麗文去大陸，能夠發揮什麼樣穩定作用，「其實我們的期待並不高。」

梁文傑提到，陸委會再三要求鄭麗文，要提出符合台灣人民訴求的三大主張：一是要中共正視中華民國存在；二是要尊重台灣人民的意願；三是停止對台軍機艦的動武威嚇，「很遺憾鄭麗文都沒有講」，反而是不斷地附和中華民族偉大復興、兩岸都是中國人，然後把兩岸問題的內政化。

由於「鄭習會」在「川習會」之前登場，對於鄭麗文喊出「台海不讓外力介入」，會讓美方如何解讀，梁文傑表示，鄭麗文這幾天（赴陸）講的話，其實是會發生一些「嚴重的影響」。

梁文傑說，鄭麗文一再地附和對方，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，也說要拒絕外力介入，不當外力干涉的棋子，這些其實是在有意無意地孤立台灣，一旦兩岸問題變成中國內部的事情，中國就可以關起門來欺負台灣。

梁文傑指出，國際社會可能會解讀認為，台灣最大在野黨的領導人到大陸去講了一些話，希望其他國家不要干預，希望兩岸問題是中國內部的事務，那國際社會要怎麼在台灣遇到危難時提供協助？這是我們很擔心的問題。這同時也會影響其他國家對台灣軍售，或者其他的幫助。

國民黨主席鄭麗文今天上午會見中共領導人習近平時提到，「台海不讓外力介入」，陸委會副主委梁文傑晚間批評，鄭麗文一再地附和中共，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，其實是在有意無意地孤立台灣。記者陳宥菘／攝影
國民黨主席鄭麗文今天上午會見中共領導人習近平時提到，「台海不讓外力介入」，陸委會副主委梁文傑晚間批評，鄭麗文一再地附和中共，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，其實是在有意無意地孤立台灣。記者陳宥菘／攝影

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