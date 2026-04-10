習近平正面回應「台重返國際組織」？ 陸委會：宗主國模式打壓只會更大

「鄭習會」今天上午在北京登場，國民黨主席鄭麗文表示，自己在談話中提出，要促成台灣重返國際組織，獲得中共總書記習近平正面回應，表示「什麼事情都是可以商量的」。陸委會主委邱垂正晚間表示，這種國際參與是中共對台灣的「宗主國模式」，對台灣的國際參與沒有幫助，只會帶來更大的打壓。

陸委會10日晚間召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑共同出面回應「鄭習會」。

梁文傑則指出，台灣過去曾經在某一段時期裡面，跟對岸達成所謂「外交休兵」，獲得中共「允許參加」一些國際組織，但只要台灣的政治局勢、領導人一改變，「隨時都可以翻臉」。

梁文傑強調，因此不能夠期待中共的善意會持續，否則就要隨時審查自己的思想、言論、行為，希望獲得中共的首肯，這樣的狀況並不是台灣人想要的。他提到，中共不只是對台灣這樣，最近對日本也是這樣，觀光客可以說斷就斷，很多的協議說不執行就不執行，「我想大家都學到了很多教訓」。