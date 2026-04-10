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鄭習會讓「門票變支票」 台學者：後續要看後續與美方互動

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影

中共中央總書記習近平10日上午在北京與國民黨主席鄭麗文進行會面，致理科技大學國際貿易系教授、前國民黨大陸部副主任張弘遠指出，此行除強化鄭麗文在國民黨內的代表性與正當性，也累積政治資本，後續若能延伸至與美方互動，將成為觀察其政治發展與兩岸格局的關鍵。

張弘遠10日接受聯合報訪問表示，這次鄭習會是兩黨領導人各自需要的對外表述的機會，鄭麗文要對應此行「和平之旅」的意義，這對兩岸關係來說會是比較重要的事情。她能把和平的主張提出，習近平的回覆則是兩岸之間要「和平安寧」，雙邊對話點題和平的主軸。

值得關注的是「代表性」問題，從習近平給予鄭麗文的高規格對待，證明她是被當作「國民黨的代表」來對待，包括雙方握手時間長度，以及陸方出席的人員兼顧「面子和裡子」。

張弘遠提出，習近平、蔡奇與王滬寧三位政治局常委中，任何一人出席都有足夠分量，三位都出席是「面子」問題。而大陸發改委主席鄭柵潔的出席則是「裡子」問題，鄭柵潔從對台系統做到發改委，這反映未來3-5年，大陸對台工作的經貿與實質利益參與的部分，國民黨將會有管道可以跟發改委對應。這些對於鄭麗文來說會是政治與資本經濟上的加持。

張弘遠特別提到，鄭麗文在中山陵謁陵的政治演出非常到位，過去她並不是國民黨重點栽培的領導者，所以當她站在孫中山前面的時候，對於老藍軍而言有歷史意義，謁陵的過程讓她得以取得作為國民黨主席的文化資本。再加上鄭對上海台商喊出「大家委屈了」。這些都顯示「她從一個人的政黨變成有群眾基礎的政黨」。

不過張弘遠也提到，中共做事習慣先定性後具體，這一次是讓中國共產黨對鄭麗文進行定性。鄭麗文提到期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化，這可能更傾向於「代表了善意」，由於從宣布訪陸到正式出發的時間較短，雙方沒有準備這麼細節的部分。

整體來說，張弘遠比喻，鄭麗文此行是「把門票換成了支票」，門票是讓鄭麗文進來然後接受評估，而她在這個過程中不只是被看到，還取得了一些實質的成果，甚至有得以變成政治資本的間接背書讓她足以帶回台灣。

針對接下來的發展，張弘遠分析，鄭麗文目前先做出第一次「舞台秀」，由於兩岸關係簡章、中美台三邊的張力，現在不會單看北京，多數投資決策還是會保持開放性的審慎。接下來也要看美國對此行的定義或態度。接下來，會迅速感受到美方對國民黨的興趣增加，如果鄭麗文能迅速赴美訪問，台灣方面也會有比較清楚的定論出來。

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