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習近平稱「歡迎台灣農漁產品」 陸委會：不希望農民再落入養套殺陷阱

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會10日晚間大陣仗召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑共同出面回應「鄭習會」。記者陳宥菘／攝影
陸委會10日晚間大陣仗召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑共同出面回應「鄭習會」。記者陳宥菘／攝影

中共總書記習近平今天上午在北京會見國民黨主席鄭麗文時表示，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。陸委會副主委梁文傑晚間表示，過去台灣農民被中共惠台措施「養套殺」，政府會鼓勵農漁民不再落入同樣的陷阱。

陸委會10日晚間大陣仗召開臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑共同出面回應「鄭習會」。對於習近平提到「歡迎台灣農漁產品進入大陸」，梁文傑首先回顧歷史表示，2005年時任國民黨主席連戰到大陸進行「連胡會」後，大陸宣布34項農漁產品免關稅等措施，這些後來因為政治理由全部斷掉。

梁文傑指出，在這一來一往折騰中，台灣農漁民花很多心血投資在譬如種鳳梨、釋迦，養虱目魚，但台灣農民被「養套殺」，隨時可能中斷，政府不希望再重複這樣的過程，會鼓勵農漁民「不要再落入這樣的陷阱」。他說，會有產業認為，追逐眼前利益比較快，但有時候投資下去，犧牲可能非常大，政府仍要提醒，不要投資在「隨時可能中斷」的事業上。

邱垂正表示，很可能在鄭麗文訪團回台前夕，中共會有惠台措施「大禮包」，像2005年「連胡會」一樣有禮物，涉及農漁產品零關稅、開放大陸居民赴台旅遊、贈送熊貓一對。他指出，但這20年來，觀光客來台也好、農產品也好，「都收回去了」。

邱垂正指出，中共用統戰思維在操作觀光客和農漁產品，「對於這些『可收可放』，不能永續、健康的農漁產品、觀光客交流，我們還要還要重蹈覆轍嗎？」他強調，在這些領域上，應以確保國內產業、農漁民權益為原則來處理。

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