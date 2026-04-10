反擊陸委會 國民黨：應對話交流、降低風險、穩定局勢卻背離本業

「鄭習會」今登場，陸委會發布6點聲明，批評國民黨主席鄭麗文附和中共敘事，甘願淪為「統戰幫手」。國民黨反擊，陸委會本來的功能就是對話交流、降低風險、穩定局勢，如今功能不彰，根本是民進黨的意識形態作祟所致。

國民黨表示，台海兩岸本來就是不同制度，鄭麗文及中共總書記習近平的立場都是認同互相尊重、增進理解，但顯然陸委會很喜歡為北京代言，片面聲稱我們要接受中共的各種詮釋。

國民黨指出，鄭麗文在南京中山陵的講話，強調反對帝國主義與殖民主義，並提及兩岸應共同追隨國父精神，發揚王道思想、追求世界大同，怎麼會是配合霸權擴張、以武謀統？

國民黨強調，民進黨選擇在死巷子裡打轉，忽略局勢升高的風險，才是危害台海和平的原因，呼籲陸委會少點意識形態、多點政治智慧，早日回歸本業，勿尸位素餐。