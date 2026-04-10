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反擊陸委會 國民黨：應對話交流、降低風險、穩定局勢卻背離本業

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒／攝影

鄭習會」今登場，陸委會發布6點聲明，批評國民黨主席鄭麗文附和中共敘事，甘願淪為「統戰幫手」。國民黨反擊，陸委會本來的功能就是對話交流、降低風險、穩定局勢，如今功能不彰，根本是民進黨的意識形態作祟所致。

國民黨表示，台海兩岸本來就是不同制度，鄭麗文及中共總書記習近平的立場都是認同互相尊重、增進理解，但顯然陸委會很喜歡為北京代言，片面聲稱我們要接受中共的各種詮釋。

國民黨指出，鄭麗文在南京中山陵的講話，強調反對帝國主義與殖民主義，並提及兩岸應共同追隨國父精神，發揚王道思想、追求世界大同，怎麼會是配合霸權擴張、以武謀統？

國民黨強調，民進黨選擇在死巷子裡打轉，忽略局勢升高的風險，才是危害台海和平的原因，呼籲陸委會少點意識形態、多點政治智慧，早日回歸本業，勿尸位素餐。

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