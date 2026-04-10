回應鄭習會 總統府斥國民黨淪出賣國家主權道具且失格

鄭習會登場，針對雙方稱國民黨與共產黨具有「九二共識、反對台獨」等所謂共同政治基礎，並稱台灣海峽不為外力介入，共產中國的中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興等。總統府發言人郭雅慧表示，這場「習鄭會」的本質，是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡；更明確的說，習鄭會所要凸顯的，就是台灣屬於中華人民共和國一部分，以及推進以和平統一為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。

郭雅慧表示，作為台灣主要政黨之一，國民黨在習鄭會中，未能堅持政黨主體性與國家立場，任由中國以所謂兩岸同屬一個中國為核心的九二共識，作為國共兩黨的共同政治基礎，將國際社會對台海和平的關注與支持，配合北京論調誣指為外力介入，淪為消滅中華民國、讓台灣被統一的出賣國家主權的政治道具，府方對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾。

郭雅慧說，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣；台灣海峽不是民族主義的內海，而是繁榮世界的自由航道，台灣的未來，只有台灣人自己可以決定；台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於區域的和平、幸福與繁榮，不能也不會為極權者的民族主義服務。

郭雅慧指出，北京當局定義下的九二共識，就是一個中國、一國兩制；台灣絕不接受，台灣民意也堅決反對，今天這場被鎖進中國統一的政治議程及一中政治框架的政黨互動，絕不會影響我方對中華民國台灣主權地位的主張，也絕不會動搖我方對台灣前途必須由2300萬台灣人民決定的堅持。