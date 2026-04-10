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林伯豐看鄭習會：戰爭沒有贏家 政府應確保國家安全與人民需求

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
三三會理事長林伯豐。圖／本報資料照片
三三會理事長林伯豐。圖／本報資料照片

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日在北京進行「鄭習會」，三三會理事長林伯豐第一時間表達高度肯定。他認為，此次會面象徵兩岸重啟高層對話，對緩和兩岸關係有很大的助益。

林伯豐表示，戰爭沒有贏家，政府應確保國家安全與人民需求，鄭麗文主席這次訪問大陸，對緩和兩岸關係有很大的助益。兩岸關係則應以對話互信為本，透過產業交流與民間互動，維持兩岸的和平穩定。

林伯豐並透露，三三會將持續組團前往大陸進行參訪交流，擔任兩岸民間交流的橋樑，為兩岸關係的良性互動貢獻心力。

林伯豐今年以來多次針對兩岸僵局發聲，積極奔走於產業界與政府之間。他多次公開呼籲政府應主動恢復兩岸各項交流。面對兩岸官方溝通管道停擺，林伯豐也曾強調產業界應扮演先行者，透過產業座談與技術合作，可以營造友善的社會氛圍。他也曾提出應恢復海基會與海協會的直接溝通功能，採取具體行動緩和台海緊張情勢。

去年國慶時，林伯豐也呼籲賴政府，表示希望政府提升兩岸交流，就算不是官方交流，也期望能促進民間交流；也希望政府著眼提升台灣企業在國際上的發展空間，而非僅注重提升軍備預算。

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