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鄭麗文、習近平北京會面 陸學者：鄭習會將帶來兩岸關係發展新進程

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影

中共中央總書記習近平10日上午在北京與國民黨主席鄭麗文進行會面，上海台灣研究所所長倪永杰10日接受本報採訪表示，在兩岸關係重要轉折關頭，鄭麗文此行帶來兩岸關係發展新進程，在兩岸經濟社會各方面互動向前邁出重要一步。

據新華社通稿，習近平在今天發言稿中，提及「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。」

倪永杰說，過去一段時間，台灣水果要進口大陸遇到一些問題，但今後如果保證食品安全前提下，台灣農產品空間很大，鄭麗文主席急台灣民眾所急，想台灣農民所想，想把台灣的產品推銷到大陸來，這方面能看到習近平總書記給予正面回應。

倪永杰表示，鄭麗文到大陸是兩岸重要事件，對兩岸關係發展、對國共兩黨關係都是正能量，特別是在賴清德上台之後兩岸關係下滑態勢中，可視作為扭轉態勢、回到正軌的重要舉措。

倪永杰稱，雙方有共同的政治基礎，都是中華民，有共同的中華文化。在兩岸一家人背景之下，還可以開展很好的合作交流，造福善良的民眾。另外，在「九二共識，反對台獨」基礎上，共同政治基礎可以化解分歧，「求同存異」，找到共同的需要滿足兩岸民眾的共同的利益，然後推動兩岸關係向前走，這對國民黨加分的，對兩岸關係也會加分。

倪永杰說，相信鄭麗文此行會帶領台灣政治風氣的轉變，很多人以前是不敢來、不想來，現在會有更多人跟進，想來、還願意來，而且只要踏上大陸這片土地就會找到、看到希望。

而這次鄭習會也給全球帶來訊息，倪永杰稱，所有紛爭、爭議或利益衝突都應該溝通對話解決分歧，國際上要避免戰火、追求和平，不要傷害無辜，特別是傷害普通民眾。而兩岸關係上有典範作用，不要因為兩岸政治分歧而影響兩岸溝通對話這樣的交流合作，更不要造成台海地區的緊張動蕩，也不要對區域和平穩定帶來危害，比如可以通過九二共識、反對台獨政治基礎上，很好的化解分歧，甚至求同化異，然後增加共同的利益，使兩岸關係的和平發展不可以逆轉。

對於5月即將到來的川習會，倪永杰稱，美國總統川普看到鄭麗文赴陸，也許會認為國民黨在穩定台海和平，表達民意上有所作為，會引起美國重視，美國駐台機構可能也要更重視國民黨的聲音，特別在軍購議題方面，在民進黨之外做一個平衡。也因此，鄭麗文「先陸後美」的路線是正確的。

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