鄭麗文、習近平北京會面 陸學者：鄭習會將帶來兩岸關係發展新進程

中共中央總書記習近平10日上午在北京與國民黨主席鄭麗文進行會面，上海台灣研究所所長倪永杰10日接受本報採訪表示，在兩岸關係重要轉折關頭，鄭麗文此行帶來兩岸關係發展新進程，在兩岸經濟社會各方面互動向前邁出重要一步。

據新華社通稿，習近平在今天發言稿中，提及「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。」

倪永杰說，過去一段時間，台灣水果要進口大陸遇到一些問題，但今後如果保證食品安全前提下，台灣農產品空間很大，鄭麗文主席急台灣民眾所急，想台灣農民所想，想把台灣的產品推銷到大陸來，這方面能看到習近平總書記給予正面回應。

倪永杰表示，鄭麗文到大陸是兩岸重要事件，對兩岸關係發展、對國共兩黨關係都是正能量，特別是在賴清德上台之後兩岸關係下滑態勢中，可視作為扭轉態勢、回到正軌的重要舉措。

倪永杰稱，雙方有共同的政治基礎，都是中華民，有共同的中華文化。在兩岸一家人背景之下，還可以開展很好的合作交流，造福善良的民眾。另外，在「九二共識，反對台獨」基礎上，共同政治基礎可以化解分歧，「求同存異」，找到共同的需要滿足兩岸民眾的共同的利益，然後推動兩岸關係向前走，這對國民黨加分的，對兩岸關係也會加分。

倪永杰說，相信鄭麗文此行會帶領台灣政治風氣的轉變，很多人以前是不敢來、不想來，現在會有更多人跟進，想來、還願意來，而且只要踏上大陸這片土地就會找到、看到希望。

而這次鄭習會也給全球帶來訊息，倪永杰稱，所有紛爭、爭議或利益衝突都應該溝通對話解決分歧，國際上要避免戰火、追求和平，不要傷害無辜，特別是傷害普通民眾。而兩岸關係上有典範作用，不要因為兩岸政治分歧而影響兩岸溝通對話這樣的交流合作，更不要造成台海地區的緊張動蕩，也不要對區域和平穩定帶來危害，比如可以通過九二共識、反對台獨政治基礎上，很好的化解分歧，甚至求同化異，然後增加共同的利益，使兩岸關係的和平發展不可以逆轉。

對於5月即將到來的川習會，倪永杰稱，美國總統川普看到鄭麗文赴陸，也許會認為國民黨在穩定台海和平，表達民意上有所作為，會引起美國重視，美國駐台機構可能也要更重視國民黨的聲音，特別在軍購議題方面，在民進黨之外做一個平衡。也因此，鄭麗文「先陸後美」的路線是正確的。