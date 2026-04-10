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回應鄭習會 AIT提兩岸有意義交流包含對台灣民選政府

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤，一名美國在台協會（AIT）發言人透過電郵回覆本報詢問表示，有意義的兩岸交流應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。

這名發言人表示，美國支持兩岸對話，期待兩岸分歧能以和平的、非脅迫的，且為兩岸人民都能接受的方式解決。

習近平會晤鄭麗文之後，將於5月會晤美國總統川普，鄭麗文也計畫在訪問中國大陸之後，訪問美國，在在牽動美中台局勢。針對鄭習會，上月訪問台灣的美國聯邦參議院外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）日前訪問台灣時表示，對話是好事，大家都知道，川普5月就要訪問中國；「我們認為對話是好事，希望中國平等看待台灣的執政和在野的領袖，如果他們跟一方對話，也要跟另一方對話，這會是好事。」

鄭麗文 鄭習會

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