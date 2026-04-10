「國民黨有責任化解國共恩怨」鄭麗文籲棄政黨歧見 共同為和平努力

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行記者會說明會談成果。鄭麗文表示，國民黨必須擔負重責大任化解國共之間的恩怨情仇，但也希望台灣內部所有政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

中共總書記習近平今上午與鄭麗文會面時提到，願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。

鄭麗文在記者會中表示，今天是大家期待已久的重頭戲，一大早天氣就特別好，陽光和煦，也印證在時隔十年後，兩黨領導人的會面依舊是真情流露、坦率誠摯，充分展現期待兩岸能和平發展共同的心願。

鄭麗文說，善意與誠意就是這一次她來訪衷心期盼獲得的成果，共同為兩岸、為台灣、為全世界釋出清楚訊息。兩岸政治上的分歧對立一定要努力化解的原因，也是為了人民、為了民生，讓所有人能過上好日子，就是這麼簡單樸素的願望。不管中間有任何阻攔，她相信只要初衷是對的，共同堅持下去，未來一定可以開花結果。

鄭麗文指出，國共過去有一個複雜、長久的內戰合作歷程跟歷史，所以中國國民黨自然而然必須擔負起重要的重責大任，來化解國共之間的恩怨情仇。

鄭麗文表示，她希望台灣內部所有的政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇。她非常希望台灣所有的政黨在兩岸關係上，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力，習近平也釋出這個重大的善意。

鄭麗文說，這樣的交流，絕對不止局限於國共之間，她認為這樣的胸懷、開放的心胸，也是國民黨非常樂見。國民黨今天來，不是為了一黨之私，是因為他們有歷史的責任，不能讓台海淪為戰場。

「我們打頭陣，路開始走了，後面只會越來越平坦、越來越寬廣。」鄭麗文說，如同那天她在洋山港所說的，歡迎所有人的加入，可能會比她做得更成功，她樂見如此。國共兩黨的領導人今天能在全世界非常悲觀、對兩岸關係不敢抱有期待的時刻，證明給大家看，其實沒有大家想的這麼困難。

她認為，在交流的時候，還有一點跟習近平比較契合的，就是「政治人物不要忘記初衷」，不要讓個人、一黨之私蒙蔽了政治人物應該扮演的角色、所要完成的責任。這點也是她一直自我期許的。在這一刻每個人都非常渺小，在歷史的大場合、大時間裡面，一定要做出正確的選擇。此次交流過程中，她認為奠定了接下來不管世界局勢多麼複雜動盪、兩岸內部各種挑戰，國民黨會更堅定地走下去，只許成功，不許失敗。