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「國民黨有責任化解國共恩怨」鄭麗文籲棄政黨歧見 共同為和平努力

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文今天與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，台灣民眾也透過新聞關心會面情形。記者葉信菉／攝影

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行記者會說明會談成果。鄭麗文表示，國民黨必須擔負重責大任化解國共之間的恩怨情仇，但也希望台灣內部所有政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

中共總書記習近平今上午與鄭麗文會面時提到，願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。

鄭麗文在記者會中表示，今天是大家期待已久的重頭戲，一大早天氣就特別好，陽光和煦，也印證在時隔十年後，兩黨領導人的會面依舊是真情流露、坦率誠摯，充分展現期待兩岸能和平發展共同的心願。

鄭麗文說，善意與誠意就是這一次她來訪衷心期盼獲得的成果，共同為兩岸、為台灣、為全世界釋出清楚訊息。兩岸政治上的分歧對立一定要努力化解的原因，也是為了人民、為了民生，讓所有人能過上好日子，就是這麼簡單樸素的願望。不管中間有任何阻攔，她相信只要初衷是對的，共同堅持下去，未來一定可以開花結果。

鄭麗文指出，國共過去有一個複雜、長久的內戰合作歷程跟歷史，所以中國國民黨自然而然必須擔負起重要的重責大任，來化解國共之間的恩怨情仇。

鄭麗文表示，她希望台灣內部所有的政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇。她非常希望台灣所有的政黨在兩岸關係上，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力，習近平也釋出這個重大的善意。

鄭麗文說，這樣的交流，絕對不止局限於國共之間，她認為這樣的胸懷、開放的心胸，也是國民黨非常樂見。國民黨今天來，不是為了一黨之私，是因為他們有歷史的責任，不能讓台海淪為戰場。

「我們打頭陣，路開始走了，後面只會越來越平坦、越來越寬廣。」鄭麗文說，如同那天她在洋山港所說的，歡迎所有人的加入，可能會比她做得更成功，她樂見如此。國共兩黨的領導人今天能在全世界非常悲觀、對兩岸關係不敢抱有期待的時刻，證明給大家看，其實沒有大家想的這麼困難。

她認為，在交流的時候，還有一點跟習近平比較契合的，就是「政治人物不要忘記初衷」，不要讓個人、一黨之私蒙蔽了政治人物應該扮演的角色、所要完成的責任。這點也是她一直自我期許的。在這一刻每個人都非常渺小，在歷史的大場合、大時間裡面，一定要做出正確的選擇。此次交流過程中，她認為奠定了接下來不管世界局勢多麼複雜動盪、兩岸內部各種挑戰，國民黨會更堅定地走下去，只許成功，不許失敗。

國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影

鄭麗文 鄭習會 習近平

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