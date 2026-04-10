列舉鄭麗文談話4重點 范雲批可恥：繳了一篇令人毛骨悚然的投降書

國民黨主席鄭麗文今與中共總書記習近平會面，民進黨立院黨團書記長范雲整理鄭麗文談話四大重點，表示鄭繳了一篇令人毛骨悚然的「投降書」，「可恥啊！做為國民黨主席，要怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們？」

范雲表示，首先⁠鄭主席說兩岸「應該進一步建構具制度性與持續性的合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉、從根本上消除所有衝突誘因」，大家都清楚，在中共的定義裡，九二共識，就是一國兩制，「請問鄭主席，妳所謂的制度，就是中共的一國兩制？」

其次，范雲表示，⁠鄭主席投降的方式是放棄國際盟友，鄭主席說「希望在貴我兩黨奮鬥不懈努力之下，台灣海峽不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」。在北京語境中，外力就是在指美國與日本。作為台灣主要在野黨的黨主席，公開羞辱台灣的民主同盟國家，是在向世界宣告「台灣不需要國際支援」，切斷台灣最重要的安全防線？

范雲還說，鄭麗文通篇未提「中華民國」，反而不斷強調「兩岸中國人」、「炎黃子孫」、「中華民族偉大復興」，鄭主席的投降書是在配合中國把兩岸問題定位為中國內部問題，用「中華文明復興」這種虛無縹緲的詞彙，來掩蓋中共對台的侵略意圖。鄭主席不僅僅是去遞了投降書，還自貶尊嚴為中共政權擦脂抹粉。

最後，范雲指出，⁠鄭主席無視中共基層民眾的苦日子，居然能夠在全球媒體的注視下，說出「大陸發展在習總書記領導下，實踐完全脫貧、建成全面小康社會，成就非凡，持續騰飛，十五五的規劃剛剛開局，必將再上新台階，值得期待」，中共滿坑滿谷的爛尾樓，多個省市發不出公務人員薪水，鄭麗文卻在大力稱讚中國在習近平領導下「完全脫貧」、「成就非凡」，可謂卑躬屈膝之極致，「可恥啊！作為國民黨主席的鄭麗文，怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們？」

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜也說，如果一開始就已經預設政治立場，甚至必須先接受某種框架，這樣的「對話」是被設計好的結論。當一方被要求先退一步、先承認某些前提，談的就是條件交換。這也是為什麼，對於鄭麗文的發言內容感到憤怒，台灣的未來，不應該在任何外部場域被定義，更不應該由任何人替2300萬人做出選擇。誰來決定台灣的路？答案應該很清楚——就是台灣人民自己。