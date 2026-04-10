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鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

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【即時短評】鄭習會對兩岸未來心領神會 以和平發展為主調

聯合報／ 記者高凌雲
國民黨主席鄭麗文。圖／歐新社
國民黨主席鄭麗文。圖／歐新社

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平北京短短會面，表達彼此立場，是設法建立政治互信，降低對立的開始，值此春暖花開之際，鄭麗文為了推動兩岸和平，不計毀譽，勇往直前，是否能為兩岸和平迎來曙光，前途仍然充滿考驗，但兩岸因台灣內部的某些政治立場，逐步升高對立之際，至少在野黨表現了另闢蹊徑的可能。

鄭習會恢復了中斷多年的國共高層對話，鄭麗文在台灣論資排輩，不比2005年破冰之旅時的連戰，鄭麗文與連戰半山背景也不同，鄭麗文祖籍中國雲南省，她沒有顯赫的宮廷政治背景，是位戰後在台灣土生土長的青年知識份子，鄭麗文代表台灣最大的在野黨與大陸交流，表達台灣人民渴望和平的心聲，台灣執政黨只有大量購買軍事武器，以武力穩定局面，鄭麗文透過對話爭取雙方心理的認同與理解，化解歧見，亦是澄清並非所有台灣人民都認同台灣獨立的主張。

鄭麗文是非典型的國民黨主席，在台灣參加悼念白色恐怖死難者的儀式，面對國民黨政府過去那段不堪回首的歷史，這些死難者的悲劇，來自那個戰亂時代下，國家分裂導致的個人悲劇，過往人民只能回憶百萬軍民隨國民黨政權的大遷徙，但是骨肉分離，關山阻隔之外，還有許多人懷抱自己對於國家的不同信仰而犧牲，這段令國民黨躲躲藏藏的歷史，鄭麗文勇敢面對，不論左派或右派，總是不能再見到那段黑牢中暗夜涕泣的悲劇，再次發生。

鄭麗文訪問上海時，引用過去國民黨政權視為禁忌的魯迅的名言，有如空谷跫音，魯迅1921年的小說「故鄉」裡面一段話，被鄭麗文拿來表述兩岸關係的艱難，以及所需要的勇氣與膽識，「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」鄭麗文引述魯迅，中共當局又豈能不知其用心，魯迅曾在日本仙台求學，有許多日本好友，日人聽到鄭麗文引用魯迅，想必也能心領神會。

過去八年，兩岸交流陷入低迷，民進黨政府欲藉外部勢力，以在兩岸局勢抗衡另一方，兩岸難以不被衝突圍繞，兩岸關係逐漸脫鉤，進而出現隔閡，台灣民眾並不政治狂熱，但也不至於對各種似有若無的兩岸交流限制無感，乃至對岸的許多軍事操演行動，感到憂心忡忡，如果再不交流對話，敵意螺旋升高，兩岸都將付出極高代價。

台灣自冷戰到後冷戰，因為地理位置特殊，國際地緣政治影響下，出現有洋買辦與兩岸買辦這兩種角色，一個挾洋自重，一個利用大陸統戰關係，為自己創造極大利益，這兩種只見私利而不見大義的人，對台灣只有傷害，鄭麗文擔任國民黨主席前後，並無粗鄙買辦形象，不顧台灣許多必然杯葛兩岸關係的雜音，鄭麗文訪陸，魯迅的文學在鄭麗文語音未落之際，已成為勇敢撥雲見日的手勢，不是買辦階級的利益算計，是親自走訪，溝通，實踐如何重新建構兩岸連結。

兩岸雙方只要認識到對和平的盼望，暫時擱置歧見，以務實態度推進雙方關係，政治隔閡終會消散，兩岸和平交流的康莊大道，其實一直都在，但因為起初的意識形態歧見，冷戰下的國際局勢影響之故，難以更進一步。

鄭麗文提出兩岸構建制度性的解決方案，作為推動兩岸和平的基礎，這是大膽概念，短短會面難以產生具體結果，但態度的表達，即是一切的開始，這不只是對中共當局表達台灣對於和平的殷殷期盼，也是回應台灣人民對於渴望和平的期待，希望台灣人民理解國民黨可以提出緩解兩岸對立之道。

習近平提出的國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷，沒有超越過往立場。兩岸分裂的現實，起因政治歧異引發內戰，思考兩岸未來，不能夠跳出內戰脈絡，鄭麗文與習近平共同表達反台獨立場，是婉轉地回到內戰脈絡思考兩岸關係，所有有關台灣獨立的論述，無不是無視內戰歷史，將台灣視為一個與中國大陸無關的地理區域。

確保兩岸和平，就要回到內戰國家分裂的脈絡當中思考，如何解決內戰留下的敵對問題，如何面對分裂國家的現實，進而思考雙方的未來安排，這不是一蹴可幾，但是沒有和平，那是一小步都邁不開。

蔣經國日記公開後，經常可翻閱到蔣經國對於美國利用台灣的無奈心情，鄭麗文拋開這種無奈，提出台灣人不是棋子的說法，這並非要與任何友善台灣的國家切割決裂，而是表明台灣要有主動，自己決定兩岸未來的主動，而非以西方國家利益為優先，不藉著配合外國維護自我，台灣前途自然是台灣自己決定，豈能仰西方鼻息。

鄭習會面提到九二共識，這四個字重新在兩岸關係對話由雙方提到，台灣有聲音反對九二共識，他們反對的是這四字蘊含的一個中國，以及1990年代兩岸雙方求同存異的努力。鄭習會的和平主調與九二共識背後的意義連結，顯示鄭麗文不再像幾年來的國民黨主席，不敢論述國民黨兩岸立場。只有模糊混淆，一個不敢表達主張的政黨，又如何能要求人民接受這個政黨的領導，國民黨的政治存在，不只是在台灣選舉，還有更大的責任在歷史關鍵時刻站穩立場。

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