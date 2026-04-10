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鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

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鄭習會登場 賴總統過去言論遭網友諷「不敢自己去」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
賴清德總統日前出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，致詞時提到和平不可能靠獨裁者賞賜。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，致詞時提到和平不可能靠獨裁者賞賜。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，今日上午與中共總書記習近平會面。對於鄭麗文喊話「和平沒這麼難」，賴清德總統日前表示「和平並非獨裁者賞賜」，被視為隔空回應。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析賴總統與鄭習會相關的輿論互動，發現網友負面留言是正面留言的6.54倍，留言分類則多以諷刺語氣為主，其中有30.8%網友諷刺「不敢自己去」。

TPOC指出，賴清德與鄭習會相關的網路討論，過去一週出現兩波明顯聲量高峰。第一波出現在4月2日，鄭麗文於訪中行程前呼籲賴總統「共同把結打開」，並感嘆至今未獲回應，指出藍綠之間難有善意。對此，網友多針對總預算與國防預算議題做討論；第二波高峰則落在4月7日，賴總統出席鄭南榕追思紀念會，談及和平必須「靠實力、不能靠幻想」，強調「和平並非獨裁者賞賜」，被視為隔空回應鄭麗文，網友對此多持嘲諷態度。

TPOC提及，對於賴總統的回應，網友情緒明顯偏向負面，負評數是正評的6.54倍，好感度僅0.15。留言分類則多以諷刺語氣為主，30.8%諷刺「不敢自己去」、20.9%諷刺「只會捧日」，多數表達對賴總統「只說不做」的不滿，也質疑其兩岸立場過度傾向美日，加深對其政治定位的負面解讀。

TPOC指出，在賴清德與鄭麗文對話的網路關鍵詞中，「戰爭」、「交流」、「民主」、「獨裁」等詞高頻出現，顯示網友在和平議題下的討論焦點不僅停留在理念，也加入對政治人物行動的評價。另近期國民黨宣傳影片引起討論的「躺平」一詞，也被網友用來反諷，一方面指鄭麗文可「去對岸躺平」，一方則指賴總統「向美國躺平」。

TPOC綜合輿情分析得出，賴總統「和平需靠實力」的說法未獲廣泛認同，短期內的一舉一動持續被外界放大檢視。從數據與留言傾向來看，民眾對賴總統已有既定印象，縱使後續再提出中性或理性的政策論述，也容易被解讀為「光說不練」或「偏向美日勢力」，形成輿論的負面循環。

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