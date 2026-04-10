鄭習會求和平共識 陸學者：兩岸有更多新認識與新交流境界

國民黨主席鄭麗文10日上午與中共中央總書記習近平在北京進行重要會面，雙方以和平為主軸尋求發展。上海海峽兩岸研究會研究員包承柯10日接受本報採訪表示，從大陸方面的安排上可以看到對會面的重視，而從習近平的發言中，也可看到其對兩岸差異更包容，而大陸發改委主任鄭柵潔的在場或有助兩岸經濟政策的推出。

中共方面10日派出3位政治局常委，分別是習近平、蔡奇與王滬寧，加上大陸發改委主任鄭柵潔及中台辦主任宋濤，規格比照2024「馬習二會」。2024年4月10日舉行的「馬習二會」，除了習近平外，出席的中共中央政治局常委另有2位，分別為王滬寧與蔡奇。

包承柯表示，從排場可看到，以往接待國民黨高層，罕見三個政治局常委共同參加接待，且地點又選在接待重要外賓的東大廳，過往都在福建廳。因此可以看出中方十分重視。

值得注意的是，包承柯說，鄭柵潔的出席代表政府部門經濟主管，應該是從兩岸經濟交流、十五五規劃議題上發揮作用，另一方面，他的在場也意味，聽聽台灣方面的想法，結合大陸情況能推動哪些具體的兩岸經濟交融、惠台政策的推出等。後續或許會有相關政策推出。

據新華社通稿，習近平在會面中提及：「兩岸同胞同屬中華民族，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息、中華文明綿延不斷。」

包承柯表示，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」是共同願望，在民進黨不允許直接說「統一」的狀態下的新提法。有些想法是一貫堅持，這些提法是總體範疇上，也是兩岸延續大陸對台政策、兩岸認識的核心要素，沒有很大的差異性，還是強調兩岸需要走向和平統一、和平發展，現在暫不談「統一」兩字，而是提九二共識、反對台獨的共同基礎，給大家更多願景並不斷落實。

而鄭麗文在中山陵的講話引起熱議，包承柯在表達正向回饋之餘也表示，就初步閱讀感受，認為仍未跳脫二二八悲情，他期許鄭麗文應該要有更大的視野與歷史環境來談日殖。不過，他認為，習近平在10日發言中更具包容與前瞻性，特別是台灣同胞與大陸民眾有不同的感受和認識。兩岸之間在經過坦誠交流、面對討論，有更多新認識和新交流境界。

包承柯說，過去國民黨主席多為深藍背景出身，除了三民主義外，談不出更多差異性，鄭麗文主席訪問過程中有她新一代國民黨人不同的認識和理解，把台灣同胞在100多年裡面遭受不同的經歷，與產生不同的認識、境界全部全部說出來。也正是通過這樣的交流，更能體會兩岸一家人的感受。