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影／王定宇看鄭習會：鄭講的是中國的聲音共產黨的主張

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
王定宇看鄭習會：鄭講的是中國的聲音共產黨的主張。記者周宗禎／攝影
王定宇看鄭習會：鄭講的是中國的聲音共產黨的主張。記者周宗禎／攝影

中國國民黨主席鄭麗文今天與中國共產黨總書記習近平見面的「鄭習會」，賴清德總統今天到台南所有公開場合都沒有任何回應；不過民進黨立委王定宇指「鄭習會內容很容易看，只有中國的聲音、共產黨的主張」。

王定宇說，把鄭麗文跟習近平的講稿對調來看，內容一致沒有任何違和感，只有吹捧講中國的復興、建設，絲毫沒有看到台灣的存在，「我們國家的民主、主權、自由、發展」。

台灣納稅人供養的中國國民黨，好歹要把台灣的現況呈現出來，但是都沒有，只看到國民黨的高層喜孜孜的想會見習近平，「但是習近平那個臉看起來好像也不太高興」，只是行禮如儀。

王定宇說，他們提到的九二共識是沒有中華民國的，是沒有一中，的比馬英九那個時候的一中各表更倒退。有所謂的「反台獨」，其實是「反對中華民國、反對台灣、反對維持現狀」，這是中共定義的反台獨，反對台灣人民有選擇的自由，任何國家形式的主權。

他說，這次鄭習會應該是「川習會的前菜」，而作為前菜的道具或者演員，國民黨只是成就共產黨的主張，既沒有台灣也沒有民主的價值，都是中國的論調。

鄭麗文 鄭習會

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