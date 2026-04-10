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鄭麗文：習近平提辜汪會談已把九二共識談清楚 除非內心陰暗、裝糊塗

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今會面時，雙方均提及在「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，推動兩岸和平。鄭麗文下午透露，習近平在閉門談話中提到，兩岸關係有非常長的歷史歷程，要透過耐心、恆心，用愚公移山、精衛填海的精神，「冰凍三尺非一日之寒，但只要大家有共同的心靈契合，有話好好說，有事多商量，而且一切都好商量。」

鄭麗文下午在中國大飯店舉行國際記者會說明「鄭習會」成果。媒體詢問，國民黨如何向年輕人證明、或說服黨內，九二共識仍歷久彌新，不是票房毒藥？

鄭麗文表示，提及兩岸歧異，習近平表達「大陸尊重台灣同胞社會制度跟選擇的生活方式」，就是跟大陸不同的社會制度跟生活方式，但他也期待台灣能肯定大陸的發展成就。所以兩岸要增加更多交流、認識彼此、了解彼此的機會。習特別提到「見面特別重要」，能見上一面，這個差別還是很大的。

鄭麗文說，雙方都有高度共同的想法跟出發點，就是希望拉近彼此歧異、增加了解、擴大善意、累積互信，這些都是未來兩岸關係和平穩定重要的基石。她說過，只要對兩岸和平有幫助的事，都願意做；只要對兩岸和平有幫助的人，都願意見。習近平也提到，只要有利於兩岸和平發展的事都應該全力去做。所以這是大家相互共同努力想要達成的目標跟方向。

有關九二共識意涵，鄭麗文說，她在談話稿中有再一次完整地把當年九二共識的內容再說了一次。針對她日前在上海洋山港所提「辜汪會談」，習近平回應，事實上當時的會談，就把九二共識的內容說得非常清楚。因此，習說，「除非心中很陰暗，除非你特別裝糊塗，否則不應該不知道九二共識真正的內容是什麼。」所以，不需要惡意地去扭曲、破壞兩岸關係的和解與和平發展。

鄭麗文說，今天成功的會面證實，過去這幾個月她跟大家所說的，兩岸交流對話唯一的政治基礎，就是堅持九二共識、反對台獨。他們當然要與時俱進地透過不同的語言、或與當下契合的表述方式，讓每一代年輕人都了解，在這個階段我們面臨的是什麼樣的挑戰，如何透過九二共識、反對台獨來避免戰爭、避免悲劇，攜手締造和平，在和平的基礎上謀取人民最大的福祉。

她相信，這應該是任何一個正常人共同的期待跟願望，除非是惡意、有心想要破壞和平，除非有個人特別的企圖，不惜以兩岸發生戰爭、台灣人民的生命財產作為代價。那是國民黨反對的，要制止、避免的，希望兩岸能像今天的天氣一樣，如此宜人舒適。

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