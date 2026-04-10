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「鄭習會」後鄭麗文笑容滿面 李彥秀：給予90分的高度評價

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平今日上午公開會晤，二人均強調兩岸和平的重要性。鄭麗文在會後笑容滿面，顯示對此次「鄭習會」的成果深具信心。國民黨立委李彥秀直言，「我會給予90分的高度評價」，並稱鄭麗文此次訪陸與2005年時任主席連戰破冰之旅有許多相似處，鄭麗文更展現與以往國民黨主席完全不同的行事風格，「鄭麗文的兩岸路線」明確而清晰。

鄭麗文今在會晤習近平時，表示和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案。在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌畫與建構具制度性、可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。

針對此次鄭麗文訪陸，李彥秀表示，透過「和平之旅2.0」以及鄭習會，重申九二共識、反對台獨、民族文化，不僅是兩黨對話與交流的基礎，更是兩岸與區域穩定和平的基石，這些都是國民黨過去以來在兩岸關係上的長期主張。

李彥秀認為，鄭麗文此次訪陸，其實與2005年連戰的破冰之旅有許多相似之處，在民進黨執政下，兩岸關係從「走鋼索」到現在的「走鋼刀」，從出發前綠營「抹紅唱衰」到「開低走高」，幾乎吸引台灣與國際社會的目光，讓台灣不是只有一種聲音，不是只有綠色一種聲音。在兩岸上，「反中、對立」與「和陸、交流」的路線之爭將更加明確，最後還是要由台灣人民作出選擇。

李彥秀指出，街頭起家的鄭麗文，也展現與以往國民黨主席完全不同的行事風格，時而開懷大笑，時而感性哽咽，在習近平與大陸民眾面前展現充分的自信，未來表情包、短影音在兩岸間恐怕還會熱上一段時間，「和平之旅2.0」完全體現鄭麗文的自信與優勢，更清晰而明確的「鄭麗文的兩岸路線」。

李彥秀強調，「我會給予90分的高度評價」。至於剩下的部分，還是在關鍵的6月，6月鄭麗文即將迎來下半場的訪美行，劍橋國際關係碩士的鄭麗文，如何在美中之間展現其政治智慧，可能是更為關鍵。

國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影

鄭麗文 鄭習會 習近平 李彥秀

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