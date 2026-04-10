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鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

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【即時短評】陸網民喜歡鄭麗文？其實是懷念「太平洋的風」

聯合報／ 記者／郭雪筠
分析大陸社交平台上關於鄭麗文回應及點讚數較多的短影音，可以發現，在政治層面大陸網民雖對國民黨有不同認知，但鄭麗文的「個人ＩＰ」仍給他們投射出一抹「願意親近大陸民間的、親切的」台灣社會身影。圖為鄭麗文日前夜遊黃浦江。（記者鄭媁／攝影）
分析大陸社交平台上關於鄭麗文回應及點讚數較多的短影音，可以發現，在政治層面大陸網民雖對國民黨有不同認知，但鄭麗文的「個人ＩＰ」仍給他們投射出一抹「願意親近大陸民間的、親切的」台灣社會身影。圖為鄭麗文日前夜遊黃浦江。（記者鄭媁／攝影）

此次國民黨主席鄭麗文的大陸行，涵蓋赴南京中山陵與萬眾矚目的鄭習會等，是促進兩岸民間交流與政治意涵兼顧的結合。若跳出政治高台、觀察民間場域，分析大陸社交平台上關於鄭麗文回應及點讚數較多的短影音，可以發現，在政治層面大陸網民雖對國民黨有不同認知，但鄭麗文的「個人ＩＰ」仍給他們投射出一抹「願意親近大陸民間的、親切的」台灣社會身影。

在鄭麗文出發前，大陸網上的熱門視頻有圍繞國民黨內部鬥爭、圍繞分析其訪陸的政治動機等等，評論以對國民黨的負面態度居多。但當鄭麗文訪陸後，大陸央視在其新媒體平台發布鄭麗文在中山陵的短影音，短短一分多鐘的簡單影片，兩天內近30萬播放量，留言不乏歡迎鄭麗文來大陸交流、稱讚其說話方式與儀態。

再觀察鄭麗文上任黨主席後，大陸的輿情反應。陸媒觀察者網的小紅書去年十月發布一則鄭麗文的短影音：「是否會赴陸交流？鄭麗文：當然，怕就不要出來混。」這條短影音收穫1000多則留言、5000多則點贊；去年十二月，陸媒「京彩台灣」同樣在小紅書上發布短影音「鄭麗文建議台灣青年：害怕大陸，就去走一趟」，這則短影音2000多則點贊、近200條留言，且多為正向肯定。反而是鄭麗文的部分政治表態，在大陸各社交平台上網民爭議較多。

另一個有趣的案例是蔣萬安。二月底陸官媒「中國新聞網」剪輯蔣萬安的短影音「蔣萬安宣布，台北家庭有12歲以下孩童的，父母減少一小時工作時間」，在大陸影音平台Ｂ站上有快38萬播放量、超過3700條留言，幾乎一面倒正面留言；去年在雙城論壇的發言也被剪輯成一些短影音，在抖音、Ｂ站等有不錯流量，被許多陸網民視為「無官話的官員」。

綜觀鄭麗文與蔣萬安在大陸社交平台較熱門、且網民較有正面評價的影片，基本為兩岸交流、民生層面、講話方式。一旦涉及政治表態，均是懷疑、不信任等負面評論較多。不論是雙城論壇還是此次鄭習會，蔣萬安與鄭麗文都逃不過被綠營塑造成「統戰樣本」；但於大陸輿情而言，這兩人與他們認為的「統戰人士」，恐天差地遠。

鄭麗文與蔣萬安在大陸網上較熱門的影片，與馬政府時期陸生、陸客對台灣的讚賞出奇一致，不過是反映出大陸人懷念的、期望的那些台灣美好品質—對陸客及陸生抱持善意、人情味、重視民生福利、官員親切…

這正是2012年寫下「太平洋的風」、掀起台灣旅遊風潮的大陸作家韓寒，對台灣的評價。

鄭麗文 鄭習會

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