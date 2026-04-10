習近平設宴款待問候連戰、馬英九 提「歡迎台灣的農漁產品」

國民黨主席鄭麗文今上午與中共中央總書記習近平會談，並在北京人民大會堂與習午宴。鄭麗文透露，習近平席間特別向前主席連戰、前總統馬英九致意問好，同時也關心台灣的農、漁產品，他提到「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」

鄭習會後，鄭麗文下午在中國大飯店舉行記者會說明會談成果。有媒體詢及兩人午宴情況。

鄭麗文表示，感謝習近平招待，他們有一個非常溫馨的午宴。讓她印象深刻的是第一道菜「雞汁海蚌」，習近平介紹稱這是一到福建菜，當年中共宴請美國總統尼克森的國宴上，是同樣的一道菜。

鄭麗文透露，習近平相當貼心、很關照團員，尤其因為她比較少來大陸，習也關切她這幾天是否適應、身體狀況是不是都好。同時關心連戰、馬英九，希望她代為向兩人致意問好。另外，習近平也回憶2016年在新加坡的馬習會等很多細節，都讓他們感受到非常親切。

另外，鄭麗文說，由於大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔今日難得出席，現場她也特別談到台灣的產業的各種狀況，未來是不是有更多對接合作的可能性等。尤其是傳統製造業、服務業的處境，對於台灣各行各業的期待與需求，午宴中都有一些交流。

鄭麗文說，席間她也和習近平聊到，她出生雲南的少數民族與台灣原住民的各種狀況，談話的過程當中非常愉快、融洽。