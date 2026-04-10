快訊

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文提台灣重返參與國際組織 習近平：高度重視、積極考慮

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影
國民黨主席鄭麗文10日在北京中國大飯店出席中外記者會。記者廖士鋒／攝影

國民黨主席鄭麗文今在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會談。鄭麗文在談話中向習提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文下午表示，習近平的回應特別正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的」，習也具體提到，她在談話中提出來的主張和期待，樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成。

鄭麗文今在與習近平會面發表談話後，於中國大飯店舉行國際記者會。

鄭麗文在會談中提出五點主張與期許，其中包括，以交流促進和平，以合作提升發展，建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架。另外，未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），以及探索台灣參與國際刑警組織大會（INTERPOL）等。

同時，鄭麗文也說，區域經濟整合攸關台灣經濟發展，兩岸經濟合作可和台灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

鄭麗文會後表示，在今日的談話中，習近平非常清楚傳達了正面的訊息，也非常在乎重視台灣的期待跟需求，習還提到，自己在福建的時間特別長，當時認識很多老朋友，他也非常重視台商，針對她提出的期待，習說會高度重視、也會積極考慮。

針對和平框架，鄭麗文指出，前主席連戰的「和平之旅」，當時就已奠定很多全面的基礎，在這樣的基礎之上，國民黨一直往這個方向去努力，其中習近平談及國共很多的歷史，包括近期很多交流如馬習會等，他特別提到「我們曾經有很好的機遇，可惜當時沒有好好牢牢地抓住。」

因此，鄭麗文強調，希望兩岸和平的關係不倒退，這是為什麼國民黨希望能有一個制度化、最後甚至於是兩岸和平框架的產生的原因。在此排除了這個不確定性，確定兩岸和平穩定的未來，那麼什麼可能性都是存在的，那這需要雙方共同的努力。

鄭麗文說，更重要的是，期待國民黨在2028年重返執政取得政權，才能正式以官方的立場，代表台灣人民與大陸真正尋求一個制度化、可持續性的兩岸框架，而且這樣的經驗也希望能推廣、倡議到全世界，各個可能有矛盾衝突的地方，都能援引類似的經驗跟例子，化干戈為玉帛，讓戰爭永遠在地球上面，不再發生。

鄭麗文 鄭習會 習近平

延伸閱讀

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架 增進台灣國際空間

鄭習會登場 鄭麗文：盼國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化

鄭麗文上海會台商 喊台灣要興旺需要兩岸和平

鄭習會將登場...鄭麗文：若與習近平談和平 證明非一廂情願

相關新聞

【重磅快評】維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

習近平近午時分會見鄭麗文，國共領導人時隔十年再見，人間已換。這十年是國民黨度過失去執政的晦暗期，卻是中國大陸承受美國科技圍堵的重壓卻終於突圍，並實現局部趕超美國的躍升期。於是，一個較以往更為昂揚自信的習近平，就以一種更為廣闊的視角去勾勒這場會面的價值與意涵。

鄭麗文提台灣重返參與國際組織 習近平：高度重視、積極考慮

國民黨主席鄭麗文今在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會談。鄭麗文在談話中向習提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文下午表示，習近平的回應特別正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的...

國共目標是兩岸統一？鄭麗文：習近平提「冰凍三尺非一日之寒」 我們非常務實

國民黨主席鄭麗文今天在北京與中共總書記習近平會面。外媒詢問，在會見習近平後，是否認為國共兩黨的共同目標是兩岸統一？鄭麗文表示，習近平提到「冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程與堅定的未來，」希望在鞏固奠定和平穩定的關係過程中，一件一件做...

解析鄭習會 王信賢：習近平發言基調柔和「顧慮到台灣內部政治效應」

國民黨主席鄭麗文今天上午在北京與中共總書記習近平會面，在開場談話環節，習近平重點闡述中華民族，重申九二共識、反對台獨，但未提一中原則。政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢受訪認為，習近平明顯有顧慮到講話會對台灣內部產生的政治效應...

回應鄭習會 AIT提兩岸有意義交流包含對台灣民選政府

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤，一名美國在台協會（AIT）發言人透過電郵回覆本報詢問表示，有意義的兩岸交流應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。

「國民黨有責任化解國共恩怨」鄭麗文籲棄政黨歧見 共同為和平努力

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行記者會說明會談成果。鄭麗文表示，國民黨必須擔負重責大任化解國共之間的恩怨情仇，但也希望台灣內部所有政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。