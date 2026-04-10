鄭麗文提台灣重返參與國際組織 習近平：高度重視、積極考慮

國民黨主席鄭麗文今在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會談。鄭麗文在談話中向習提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文下午表示，習近平的回應特別正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的」，習也具體提到，她在談話中提出來的主張和期待，樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成。

鄭麗文今在與習近平會面發表談話後，於中國大飯店舉行國際記者會。

鄭麗文在會談中提出五點主張與期許，其中包括，以交流促進和平，以合作提升發展，建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架。另外，未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），以及探索台灣參與國際刑警組織大會（INTERPOL）等。

同時，鄭麗文也說，區域經濟整合攸關台灣經濟發展，兩岸經濟合作可和台灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

鄭麗文會後表示，在今日的談話中，習近平非常清楚傳達了正面的訊息，也非常在乎重視台灣的期待跟需求，習還提到，自己在福建的時間特別長，當時認識很多老朋友，他也非常重視台商，針對她提出的期待，習說會高度重視、也會積極考慮。

針對和平框架，鄭麗文指出，前主席連戰的「和平之旅」，當時就已奠定很多全面的基礎，在這樣的基礎之上，國民黨一直往這個方向去努力，其中習近平談及國共很多的歷史，包括近期很多交流如馬習會等，他特別提到「我們曾經有很好的機遇，可惜當時沒有好好牢牢地抓住。」

因此，鄭麗文強調，希望兩岸和平的關係不倒退，這是為什麼國民黨希望能有一個制度化、最後甚至於是兩岸和平框架的產生的原因。在此排除了這個不確定性，確定兩岸和平穩定的未來，那麼什麼可能性都是存在的，那這需要雙方共同的努力。

鄭麗文說，更重要的是，期待國民黨在2028年重返執政取得政權，才能正式以官方的立場，代表台灣人民與大陸真正尋求一個制度化、可持續性的兩岸框架，而且這樣的經驗也希望能推廣、倡議到全世界，各個可能有矛盾衝突的地方，都能援引類似的經驗跟例子，化干戈為玉帛，讓戰爭永遠在地球上面，不再發生。