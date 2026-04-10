曝鄭習會核心是「建立框架」 沈伯洋：逼台灣朝簽署和平協議前進

國民黨主席鄭麗文今與中共總書記習近平會面，舉辦閉門會議後，鄭麗文開記者會表示，時隔10年，兩黨領導人的會面依舊是真情流露、坦率誠摯。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，這場核心不是對話，而是建立框架，一旦接受這個框架，就是要逼迫台灣朝簽署和平協議前進，上一個簽的是西藏。

沈伯洋說，共產黨的框架很清楚，就是「台灣是中國的一部分，台灣人是中國人」，兩岸是國內家務事，外國無權插手；一旦台灣接受這個框架，哪怕只是暫時擱置主權爭議，台灣國際法上的空間就會開始萎縮，而共產黨就是要逼迫台灣朝簽署和平協議前進。

沈伯洋說，上一個簽的是西藏，75年前共產黨也跟西藏說過「尊重你們的生活方式」，結果呢？而共產黨對台灣很有耐心，它在等一個願意配合框架的政黨，但配合框架不是免費的，得有條件。

沈伯洋舉例，比如妨礙台灣防衛的發展，讓台灣總預算受制，兩岸開啟地方防災、城市數據交流等等；這場會面不會讓北京停止軍事騷擾，也不會讓跨國鎮壓消失，更不會讓台灣以自己名義在國際場域多一寸空間；因為這些手段本來就是鞏固一中框架的工具，和所謂對話同時進行，對北京來說很正常。

沈伯洋表示，台灣人應該有自己的答案，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。