快訊

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會登場…民進黨：台海不是民族主義者內海 是繁榮世界自由航道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人李坤城今天表示，中國必須尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
民進黨發言人李坤城今天表示，中國必須尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平在北京進行「習鄭會」。民進黨發言人李坤城今天表示，中國必須尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

李坤城指出，這場「習鄭會」重點不在於說了什麼，而是到底做了什麼。北京是否透過這場會見，傳達對台灣人民真正的善意，關鍵在於從現在起，中國的軍機軍艦是否停止騷擾？北京對台灣人的國際參與是否停止打壓？台灣是否不再有來自中國的滲透破壞？這才是真正的善意、和平的訊號。

李坤城說，北京當局所定義的「九二共識」，其實就是一個中國、一國兩制，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對一國兩制，這也是台灣共識。

李坤城表示，中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；中國必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是民主協商，這就是台灣的立場，就是民主的立場。

李坤城指出，台灣是台灣人的台灣、是世界的台灣，台灣海峽不是民族主義者的內海，而是繁榮世界的自由航道，作為一個民主國家，台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於整體的和平、幸福與繁榮。

鄭麗文 鄭習會 習近平 民進黨 李坤城

相關新聞

【重磅快評】維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

習近平近午時分會見鄭麗文，國共領導人時隔十年再見，人間已換。這十年是國民黨度過失去執政的晦暗期，卻是中國大陸承受美國科技圍堵的重壓卻終於突圍，並實現局部趕超美國的躍升期。於是，一個較以往更為昂揚自信的習近平，就以一種更為廣闊的視角去勾勒這場會面的價值與意涵。

鄭麗文提台灣重返參與國際組織 習近平：高度重視、積極考慮

國民黨主席鄭麗文今在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會談。鄭麗文在談話中向習提及，期盼在政治互信中增進台灣國際活動空間。鄭麗文下午表示，習近平的回應特別正面，除了強調兩岸有同樣的根源，只要大家心靈契合，「什麼事情都是可以商量的...

國共目標是兩岸統一？鄭麗文：習近平提「冰凍三尺非一日之寒」 我們非常務實

國民黨主席鄭麗文今天在北京與中共總書記習近平會面。外媒詢問，在會見習近平後，是否認為國共兩黨的共同目標是兩岸統一？鄭麗文表示，習近平提到「冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程與堅定的未來，」希望在鞏固奠定和平穩定的關係過程中，一件一件做...

解析鄭習會 王信賢：習近平發言基調柔和「顧慮到台灣內部政治效應」

國民黨主席鄭麗文今天上午在北京與中共總書記習近平會面，在開場談話環節，習近平重點闡述中華民族，重申九二共識、反對台獨，但未提一中原則。政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢受訪認為，習近平明顯有顧慮到講話會對台灣內部產生的政治效應...

回應鄭習會 AIT提兩岸有意義交流包含對台灣民選政府

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會晤，一名美國在台協會（AIT）發言人透過電郵回覆本報詢問表示，有意義的兩岸交流應該聚焦在北京領導階層和台灣民選政府以不設前提的方式對話，同時也包含與台灣其他各黨派的往來。

「國民黨有責任化解國共恩怨」鄭麗文籲棄政黨歧見 共同為和平努力

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行記者會說明會談成果。鄭麗文表示，國民黨必須擔負重責大任化解國共之間的恩怨情仇，但也希望台灣內部所有政黨，不要把兩岸的和平發展作為政黨競爭、選票操作的工具，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。