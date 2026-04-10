鄭習會登場…民進黨：台海不是民族主義者內海 是繁榮世界自由航道

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平在北京進行「習鄭會」。民進黨發言人李坤城今天表示，中國必須尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

李坤城指出，這場「習鄭會」重點不在於說了什麼，而是到底做了什麼。北京是否透過這場會見，傳達對台灣人民真正的善意，關鍵在於從現在起，中國的軍機軍艦是否停止騷擾？北京對台灣人的國際參與是否停止打壓？台灣是否不再有來自中國的滲透破壞？這才是真正的善意、和平的訊號。

李坤城說，北京當局所定義的「九二共識」，其實就是一個中國、一國兩制，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對一國兩制，這也是台灣共識。

李坤城表示，中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；中國必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是民主協商，這就是台灣的立場，就是民主的立場。

李坤城指出，台灣是台灣人的台灣、是世界的台灣，台灣海峽不是民族主義者的內海，而是繁榮世界的自由航道，作為一個民主國家，台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於整體的和平、幸福與繁榮。