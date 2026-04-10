【重磅快評】維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

習近平近午時分會見鄭麗文，國共領導人時隔十年再見，人間已換。這十年是國民黨度過失去執政的晦暗期，卻是中國大陸承受美國科技圍堵的重壓卻終於突圍，並實現局部趕超美國的躍升期。於是，一個較以往更為昂揚自信的習近平，就以一種更為廣闊的視角去勾勒這場會面的價值與意涵。

習近平說，「台灣同胞在內的各族人民，共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家」。這是將中國的締造之功，也將台灣人民囊括在內。當台灣人民自始是這個國家的肇造者，而不是如同民進黨敘事裡一個被強行併入的他者，就斷不會生出分離的意識，尋求割裂這個國家。

而在這個理路下，「儘管歷經滄桑，台灣同胞卻始終不忘根在大陸、心向祖國、魂繫中華。」才會成為順理成章的描述。習近平這裡記述的，當然不是當下的台灣，而是曾經的台灣。他說，「即使在台灣被侵占的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族的意識和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。」這是在指涉被日本殖民五十年期間的台灣人民，並且重新召喚這一已然喪失的民族情分。

習近平當然深知此刻的台灣社會，繼續抱持這一思維的並不是多數。但他顯然認為，這一個意欲從中國分裂出去的政治渴望或衝動，只是一個特殊歷史時期的產物。這個特殊時期就是國共內戰導致各據兩岸，台灣在冷戰格局下必須扈從於美日所造成的，而這個特殊時期將隨著中國經過多年紛亂但重新崛起後結束。

因此他才作出這樣的結論：「中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然。」他還加了一句，「我們對此充滿信心」。「走到一起」就是一種水到渠成的統一，這是刻意脫敏的「和平統一」的代名詞。它暗示著兩岸的最終統一不是武統，而是和平解決。

無論習近平對未來的想像與認定，是否顯得過於樂觀，忽略了兩岸社會之間的歷史恩仇，以及多年以來台灣被民進黨的仇中教育所孵化出來的意識形態毒果；但至少，這種自信反而展示了一種從容，甚至是一種鬆弛。

過去的十年裡，習近平曾經在2019年，過於急躁地藉「告台灣同胞書」發表四十周年談話，提出了「兩制台灣方案」的路徑圖，卻成了蔡英文連任最有力的踏板。因此這次，習近平的柔軟恐怕也有點刻意為之的鑿痕，畢竟此刻任何強硬的話語都將被民進黨撿去當成仇中燃料，適得其反。

畢竟，鄭麗文是他親自邀來的，習近平選擇捨棄那些過去容易被拿來塑造反中氛圍的語言，整場會面最嚴厲的話，也就只是「台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，我們絕不姑息、絕不容忍」。更多的是像這樣的描述：「一家人要和平、要發展、要交流、要合作。」整場談話可謂充滿了溫婉與敦厚。

不過，這也並不完全是策略性的，不只是因為場合與時機而作出的調整。從通稿中可以發現，習近平說，中國大陸「已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋」。這是他最底層的邏輯，大陸走的路既是對的，是可以帶來發展與繁榮的，那麼最終得到台灣社會的認同，也勢所必至。

台灣必須注意這個底層邏輯。習近平並非無的放矢。川普在去年將美中並稱G2，自去年底以降，從法、英、德到愛爾蘭、芬蘭，以及明天就將抵達北京的西班牙首相，和川普下個月也要訪陸，這種西方國家訪中絡繹於途的現象，反向印證了他的自信。

習近平說，兩黨領導人今天見面就是為了維護共同家園的「和平安寧」，這其實就是他對這場鄭習會的「定調」。而或許，這個「和平安寧」正是兩岸應該追求的境界，讓潛在的戰爭風險消弭於無形，應該成為兩岸人民與政治人物共同努力的目標。