鄭麗文、習近平會晤引關注 張麗善：如「定海神針」安定兩岸民心

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今天公開會晤，引發各界關注。正在越南參訪的雲林縣長張麗善表示，當前國際局勢動盪，戰爭陰影籠罩，兩岸能夠面對面對話，對穩定情勢具有關鍵意義，更形容此舉猶如「定海神針」，有助安定兩岸民心。

張麗善指出，近期包括美國、伊朗及以色列之間的衝突，讓全球感受到戰爭的殘酷與不確定性，也使民眾對未來產生高度不安。她直言，戰爭帶來的不僅是軍事衝突，更深刻衝擊能源供應與民生物資，從電力、天然氣，甚至到塑膠袋等日常用品，均可能受到波及，即使距離台灣遙遠，仍難以置身事外。

她強調，台灣社會普遍期待兩岸能夠維持和平共處，在當前國際情勢動盪之際，鄭麗文主席與習近平能夠坐下來，直接表達彼此立場，並展現相互體諒與理解，及對方在和平之間的渴望，對兩岸關係穩定具有正面意義。

張麗善表示，她感謝鄭麗文將台灣人民對和平的期盼與心聲帶往大陸，在全球局勢緊張之際，這是一個「定海神針」，透過雙方持續對話與友善互動，有助降低對立與誤解，讓兩岸民眾在不安的國際氛圍中，獲得更多安心與信心。