解析鄭習會 王信賢：習近平發言基調柔和「顧慮到台灣內部政治效應」

國民黨主席鄭麗文今天上午在北京與中共總書記習近平會面，在開場談話環節，習近平重點闡述中華民族，重申九二共識、反對台獨，但未提一中原則。政大國關中心主任、東亞所特聘教授王信賢受訪認為，習近平明顯有顧慮到講話會對台灣內部產生的政治效應，整體基調比較柔和，對國民黨來說也比較正面。

王信賢向本報分析指出，習近平的談話談及促進融合、交流、和平；還談了中華民族、中華文化，但沒提鑄牢中華民族共同體意識；在政治定位上，習近平談了九二共識、反對台獨，但沒有提到「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，不然政治性會拉高，也未提一中原則、反對外部勢力干涉，但採取「兩岸是一家人」的說法。

他認為，習近平在講完中共對台的基本原則之外，也有顧慮到講話會對台灣內部產生的政治效應，「整體基調比較柔和，對國民黨來說也比較正面。」

王信賢指出，這次鄭麗文訪陸是習近平拍板的，背後可能有幾個戰略考量。一是從美中戰略競爭格局看，讓北京可以在台灣問題上取得主動權，對於五月緊接而來的「川習會」，「鄭習會」代表的是台灣仍有另一股政治力量，並增加習近平談台灣議題時的籌碼，另一方面，「鄭習會」也代表著習近平任內對台的重大政績，會寫入中共二十一大政治報告。

他補充指，北京當前也在形塑一個周邊和平穩定的環境，相比美國在中東做的事情，取得國際上的道德制高點。

今日鄭習會上，中共方面的代表除了習近平，還有政治局常委王滬寧、蔡奇、中台辦主任宋濤與國家發改委主任鄭柵潔。對於鄭柵潔上座，王信賢認為，鄭柵潔有福建背景、擔任國台辦副主任，現在是發改委主任，而發改委負責分配資源，涉及經濟社會融合，「算意外也沒這麼意外」。

綜觀鄭麗文此行談話，王信賢認為，她的團隊「做了蠻多功課」，一方面要處理台灣內部的防禦，另一方面要跟大陸目前的政策基調有互動，又不影響台灣內部的民意。

「目前為止，鄭麗文這次訪問大陸沒有犯錯」，他指出，對於國民黨而言，兩岸是防禦性的議題，重點在不扣分，鄭麗文此行的談話，沒有替國民黨扣分，但對鄭麗文個人在黨內的領導，以及美中之間的主導性是加分的，也會對民進黨產生壓力。