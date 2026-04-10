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鄭習會登場 藍營內分析：建構兩岸和平、區域穩定三大支柱

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒/攝影
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今在北京人民大會堂東大廳會面。記者廖士鋒/攝影

鄭習會」今日上午正式登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，二人均強調兩岸和平的重要性。有藍營人士分析鄭麗文、習近平的致詞全文，指出「九二共識」、「反對台獨」、「民族認同」等，將是兩岸和平與區域穩定的三大支柱，而鄭麗文提出「命運共同體」，民進黨應會惡意解讀，端視未來鄭麗文訪美是否有更完整論述。

鄭麗文展開訪陸「2026和平之旅」，今與習近平會面。鄭麗文表示，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案。在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌畫與建構具制度性、可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。

藍營人士表示，鄭麗文的和平之旅兩大重頭戲就是弔唁中山陵及今日會晤習近平。中山陵的談話是闡述鄭麗文的兩岸路線。今與習近平會面，更大的重點是國共的對話交流基礎。顯示九二共識、反對台獨、民族認同，將是未來的三大支柱，撐起兩岸和平與區域穩定。

該人士認為，事實上三大支柱仍是過去國共兩黨關係的延伸，在歐洲、中東地緣政治緊張，以及兩岸劍拔弩張的情況下，強調和平的重要性，台灣民眾將更為有感。

該人士也指出，有趣的是習近平提出「兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中」，而鄭麗文則巧妙將前總統李登輝的「生命共同體」，轉化為兩岸關係的「命運共同體」，民進黨當然會惡意解讀，未來看鄭麗文訪美時是否會有更完整的論述。

鄭麗文 鄭習會

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