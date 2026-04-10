鄭習會登場 藍營內分析：建構兩岸和平、區域穩定三大支柱

「鄭習會」今日上午正式登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，二人均強調兩岸和平的重要性。有藍營人士分析鄭麗文、習近平的致詞全文，指出「九二共識」、「反對台獨」、「民族認同」等，將是兩岸和平與區域穩定的三大支柱，而鄭麗文提出「命運共同體」，民進黨應會惡意解讀，端視未來鄭麗文訪美是否有更完整論述。

鄭麗文展開訪陸「2026和平之旅」，今與習近平會面。鄭麗文表示，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案。在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌畫與建構具制度性、可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。

藍營人士表示，鄭麗文的和平之旅兩大重頭戲就是弔唁中山陵及今日會晤習近平。中山陵的談話是闡述鄭麗文的兩岸路線。今與習近平會面，更大的重點是國共的對話交流基礎。顯示九二共識、反對台獨、民族認同，將是未來的三大支柱，撐起兩岸和平與區域穩定。

該人士認為，事實上三大支柱仍是過去國共兩黨關係的延伸，在歐洲、中東地緣政治緊張，以及兩岸劍拔弩張的情況下，強調和平的重要性，台灣民眾將更為有感。

該人士也指出，有趣的是習近平提出「兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中」，而鄭麗文則巧妙將前總統李登輝的「生命共同體」，轉化為兩岸關係的「命運共同體」，民進黨當然會惡意解讀，未來看鄭麗文訪美時是否會有更完整的論述。