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鄭習會 習近平：歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
鄭習會上，中共總書記習近平發言。（記者廖士鋒／攝影）
鄭習會上，中共總書記習近平發言。（記者廖士鋒／攝影）

中共總書記習近平10日與中國國民黨主席鄭麗文會晤，習近平表態，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。他並稱，國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

據新華社的通稿，習近平對鄭麗文率團來訪表示歡迎。他指出，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。兩岸同胞同屬中華民族，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息、中華文明綿延不斷。

習近平強調，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。兩岸同胞都期盼台海和平安寧，期盼兩岸關係改善發展，期盼生活更加美好，這是國共兩黨不可推卸的責任，也是攜手合作的動力。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

新華社通稿並指出，習近平就兩岸關係發展提出「4點意見」。

第一，堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。國共兩黨、兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。

第二，堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。家和萬事興。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們絕不姑息、絕不容忍。國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

第三，堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。

第四，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。今年是孫中山先生誕辰160周年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。今天我們已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。我們堅信，會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉系于中華民族偉大復興。今年是大陸「十五五」開局之年，我們願同廣大台灣同胞共用發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。

通稿還提到，鄭麗文表示，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是中國人、一家人，理應攜手推進孫中山先生提出的振興中華。國共兩黨要堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強政治互信，發揮溝通平台功能，致力維護中華歷史、弘揚中華文化，推進兩岸民間、基層、經貿、文化等各領域交流合作，支持青年交流發展，增進人民共同福祉，推動兩岸關係和平發展，開創兩岸關係美好未來，實現中華民族偉大復興。

鄭麗文 鄭習會

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