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「鄭習會」登場 徐國勇：鄭麗文應好好告訴習近平 今有7共機擾台
國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平今天會見，民進黨秘書長徐國勇今天出席活動時受訪表示，這種見面要必須對台灣有利，要能夠堅持台灣的主權，否則可能會傷害到台灣。
徐國勇呼籲，鄭麗文要更公開地講出，台灣是一個獨立的國家，台灣和中國互不隸屬，這句話應該鄭麗文要好好地告訴習近平，且今天有七架共機、軍機還有一艘公務船擾台，也請鄭麗文和習近平說，請他們的這些軍艦、軍機不要再來騷擾台灣。
徐國勇表示，最重要的是，不要讓民眾認為鄭麗文一邊去對岸，國民黨一邊在立法院擋軍購、擋總預算，別因為鄭麗文要去中國，又把軍購的採購程序拖延了，這會讓台灣人民覺得不可思議，質疑難道鄭麗文要送什麼大禮給習近平嗎？請不要讓台灣人做這種不必要的聯想。
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