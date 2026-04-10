習近平握手鄭麗文：「兩岸同胞都是中國人」

（德國之聲中文網）備受國際注目的「鄭習會」週五（4月10日）上午在北京登場，中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文在人民大會堂握手言笑，這一幕極具政治象徵意義——年輕時曾經熱切主張「台獨」的鄭麗文，如今以台灣最大在野黨主席之姿，與中國領導人會面、互談「和平」。

身高178公分的鄭麗文，身穿一席紫藍色套裝、平底鞋，佩戴國民黨徽的胸針。她與習近平會面時，兩人互稱「主席」、「總書記」。

這是時隔近10年，國共兩黨最高領導人會面，也是鄭麗文睽違20多年後，再次在北京見到中國最高領導人。2005年，連戰成為1949年兩岸分治後、首位拜訪中國的國民黨主席，並與時任中共中央總書記胡錦濤會面，稱為「連胡會」。當時甫加入國民黨不久的鄭麗文，也是訪團成員之一。

這次「鄭習會」在人民大會堂的東大廳登場，與2005年「連胡會」、2024年「馬習二會」同樣場地，而非2016年習近平與時任國民黨黨主席洪秀柱見面的福建廳，屬高規格接待。

習近平、鄭麗文說了什麼？

根據直播畫面，習近平在致詞時強調「中華民族」與「中華文化」等一貫敘事，並間接提及台灣被日本殖民的歷史。他說：「中華文明綿延不斷，儘管歷經滄桑，台灣同胞卻始終不忘根在大陸、心向祖國、魂繫中華，即使在台灣被侵佔的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族意識，和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。」

他也表示，無論時局如何變化，「中華民族偉大復興的大趨勢不會改變」，並稱願在九二共識、反對台獨的政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士，加強交流對話，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己的手上」。

隨後發言的鄭麗文，則形容當前是二戰以來，衝突最為蔓延的時代。她稱，「中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大」，並盼在兩黨努力之下，「台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」，而是「兩岸中國人共同守護和平的象徵」。兩岸應在「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，對話合作。

但在台灣媒體直播中，鄭麗文的發言因不明原因被中途切斷。根據國民黨新聞稿，鄭麗文之後的發言包含提出「維護中華歷史、弘揚中華文化」、「推動兩岸關係和平發展」、「謀求恢復兩岸協商機制」、「在政治互信中增進台灣國際活動空間」、「持續發揮國共兩黨溝通平臺功能」等。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳向DW分析指出，習近平此次發言與以往並沒有太大差異，但沒有刻意直接提及「祖國統一」跟「國家統一」，或許部分是考慮到台灣內部的反對聲音。

至於「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己的手上」，則意在表達拒絕外部勢力。張五岳指，習近平希望藉由鄭習會，在川習會與美國表達明確底線：「就兩岸事務來講，兩岸中國人可以自行來解決，也不容外部勢力的介入跟干預」，「也一定會要求向美國方面表達，要以實際的言語跟行動來表明不支援甚至是反對台獨。」

北京主導敘事

鄭麗文將此行定調為「和平之旅」，試圖將自己塑造成「和平締造者」的形象，期間也多次重申「九二共識、反對台獨」。

4月7日抵達中國後，鄭麗文在南京晚宴與中共中央台辦主任宋濤舉杯歡談。她致詞時稱，「九二共識、反對台獨」的政治基礎仍舊歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針；宋濤也說，堅持「九二共識、反對台獨」是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針。

前往中山陵悼念孫中山時，鄭麗文數次哽咽說道，孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國」，「革命尚未成功，同志仍需努力」，兩岸應該共同致力於促進和解與團結，而「九二共識」可以讓兩岸「開始和解交流對話」。

台灣學者張五岳表示，對國民黨來說這是「內外有別」的表述方式。「在國共之間就是九二共識、反對台獨；在台灣內部是九二共識、一中各表」，並多次提及日本。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師楊皓暐認為，鄭麗文此行的語言與北京「不謀而合」，北京基本完全主導了此行的敘事框架。他告訴DW，鄭麗文頻繁提及日本殖民歷史，「貼近共產黨一直以來在國內搞愛國主義、民族主義時推動的反日情結」，而「『九二共識』後面接『反對台獨』，明顯也是因為要去迎合北京」。

「對習近平來講，鄭麗文就是一個自動自發的協作者（willing collaborator）。她或許沒有很刻意地要完全去討好習近平，可是在一些主要論述上面、形塑出來的結果，都跟中方的期望貼近。」

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則向DW表示，中國一方面希望藉「鄭習會」展演，台灣任何人物只要接受中國的兩岸論述，就會有更好的待遇、更多的曝光、更多來自北京的肯定，另一方面也希望能藉此讓台灣民眾對現有政治體系產生更大疑慮。

但他認為從北京《反國家分裂法》的解釋來看，由於對於「獨立」的定義相當寬泛、模糊，「你的一中各表、你的中華民國台灣等等，都可以被視為是獨立」。外界可能認為「反對台獨」是「一中各表」的另一種陳述，但從北京法理脈絡去理解，「其實是比之前更加狹窄、更加約束台灣與國民黨的空間」。

為「川習會」爭取籌碼？

「鄭習會」登場的時機，落在「川習會」預計舉行約一個月之前。同時，台灣政府先前提出的400億美元的國防特別預算，儘管受到美方施壓敦促通過，但在立法院仍持續被在野黨阻擋卡關。

新加坡國際關係學者莊嘉穎分析指出：「要是習近平可以換取台灣自己不推動軍售，或許可以跟川普說『軍售這方面可以停止』，一方面中國可以達到他的政治目標，另外一方面可以削弱台灣。」

楊皓暐則指，北京希望營造一種氛圍：「美方再怎麼用力去對在野黨——尤其是國民黨——施壓，要他們協助通過大筆國防預算，不見得有用，因為北京非常有能力，可以有直通國民黨最高層的溝通管道，而且這個溝通管道的主要窗口，她本人的主體論述又跟我們北京的想法這麼貼近。」

他認為鄭麗文選在此時訪中是「蠻風險高的賭注」，很容易被北京利用、成為向華府釋放政治訊號的工具。

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