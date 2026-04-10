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肯定鄭麗文訪陸表現 趙少康：連習近平都強調和平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。圖/新華社
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。圖/新華社

國民黨主席鄭麗文今日上午會晤中共總書記習近平。中廣前董事長趙少康表示，「和平」是兩岸的共同語言，兩黨領導人隔了長達10年，再度有機會握手問好。不只鄭麗文特別強調兩岸和平的重要性，習近平提到「和平」的次數更多，這就是兩岸交流對話最重要的價值。

趙少康說，不入虎穴焉得虎子，鄭麗文這幾天的表現值得肯定，該說的都公開說了，極力凸顯國民黨跟台灣的主體性，民進黨只好不斷轉彎找碴。她在民進黨抹紅、看衰下出發，即使口才很好，平常隨興發言也沒問題，但是為求慎重，這次登陸的公開談話都看著稿子念，今天的鄭習會也是，就是深怕講錯一個字，會被民進黨斷章取義做文章。

趙少康認為，兩岸兵凶戰危、世界戰亂不斷，要求台海和平，當然是鄭麗文此行最重要的訴求，但是習近平致詞的時候也不斷強調和平，希望讓子孫後代可以共享美好未來，也釋出願意和台灣各政黨、團體、社會各界人士加強交流對話的善意。

趙少康指出，習近平強調的是九二共識、民族歷史，淡化政治對立，鄭麗文已經為台灣敲開了和平的門，接下來就看賴清德總統要不要以蒼生為念，還是永遠只為一黨一己之私，犧牲台灣人民的長治久安了。

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