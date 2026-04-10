快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會登場 鄭麗文 盼國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日上午出席鄭習會。記者廖士鋒/攝影
國民黨主席鄭麗文10日上午出席鄭習會。記者廖士鋒/攝影

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的「鄭習會」10日上午11點在北京人民大會堂東大廳登場，開場白時，習近平提到了中華民族、且強調兩黨領導人會面就是要維護共同家園的和平安寧。鄭麗文則說，希望期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。兩岸應該進一步的籌畫與建構具制度性與可持續性的對話合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

以下為鄭麗文談話，開放媒體採訪部分的全文：

尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好，今天貴我兩黨領導人得以在時隔10年之後共聚一堂，進行交流。此時此刻我深刻感受到全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任都落在我們在座的每一位身上。

當前我們所共同面對的，是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代，是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後，決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。

無可否認國共兩黨在超過了一世紀的互動當中充滿了起伏轉折，但我們彼此所共同追求的，從來都是如何使得中華民族能夠從衰敗走向復興。自從2005年本黨連戰主席的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸的和解與和平的發展。事實上兩岸的和平與和解也應該只是貴我兩黨攜手努力的起點，我們對於兩岸人民、炎黃子孫都擁有更大的責任與使命。

因此，中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大，更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。麗文深信這樣的振興中華之道一定能感召人心，引領時代，也才是兩岸共享的價值，也是共同的責任。

大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。「十五五」的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。麗文相信和平是兩岸共用的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同地籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。而且儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共用的價值逐漸的被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念，在新能源、疾病防治、人工智慧倫理與應用的等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。

希望在貴我兩黨奮鬥不懈地努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連接親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。我們將向世界昭示共享中華文明的兩岸人民，有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展作出關鍵的貢獻。貴我兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

麗文期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌畫與建構「具制度性與可持續性的對話與合作機制」，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以和合共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端，創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

因此當前麗文認為我們雙方至少有三個可以共同努力的方向。第一，致力維護中華歷史，弘揚中華文化。絕大多數台灣人的祖先…

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

鄭習會 / 習近平談話全文：兩岸都是中國人一家人要和平發展交流合作

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平安寧

鄭麗文與台商餐敘 陸台企聯：盼國共加強對話造福兩岸

和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

相關新聞

鄭習會登場 鄭麗文 盼國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的「鄭習會」10日上午11點在北京人民大會堂東大廳登場，開場白時，習近平提到了中華民族、且強調兩黨領導人會面就是要維護共同家園的和平安寧。鄭麗文則說，希望期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。兩岸應該進一步的籌畫與建構具制度性與可持續性的對話合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平安寧

國民黨主席鄭麗文訪陸行重頭戲，今上午11時鄭麗文與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。習近平表示，「我們願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強交流對話，爭取兩岸謀和平，爭取兩岸謀福祉，爭取民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中。」

鄭習會 / 習近平談話全文：兩岸都是中國人一家人要和平發展交流合作

國民黨主席鄭麗文今與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平致詞時指出，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人，一家人要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。

鄭習會登場！11點人民大會堂會談 下午2點半開記者會說明

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨天下午抵達北京，外界矚目的「鄭習會」將於今天上午登場。鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

「鄭習會」正式登場！央視快訊：習近平10日上午在北京會見鄭麗文

「鄭習會」正式登場。央視、新華社等大陸官媒上午11點發布快訊報導，「中共中央總書記習近平10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。」

鄭麗文著藍色套裝出發人民大會堂 笑稱自己是晴天娃娃

外界矚目的「鄭習會」今上午11時正式登場。國民黨主席鄭麗文今與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。