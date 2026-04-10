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鄭習會登場 賴總統：以主權、民主為代價沒有和平

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文赴陸與中國國家主席習近平會晤，10日登場。賴清德總統表示，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資，呼籲朝野放下成見，一致支持國防預算。

賴總統表示，今天是《台灣關係法》立法屆滿47週年的日子。這部法律，加上美國對台的「六項保證」，不僅是雙方持續深化友誼的鐵證，也是彼此在民主、自由與人權價值的共享，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。

賴總統說，47年後的今天，台灣已是世界公認的民主燈塔，擁有自由、多元的環境，在各項獨立評比都高居亞洲前段班，更身處第一島鏈的關鍵位置。如今，美國國會對台灣安全與福祉的支持，已經跨越黨派，成為華府最堅定的共識之一。

賴總統指出，全世界都知道，守護台灣，就是守護自由、捍衛民主的關鍵防線。近年來，中國針對台海在內、及島鏈周邊不間斷的灰色地帶侵擾與軍事威脅，嚴重衝擊區域的和平穩定。

他強調，人們對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴大家，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資；更要展現自我防衛的決心，才能獲得友盟的支持。

他重申，台灣今年國防預算，按照北約標準，將超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。政府也提出為期八年、400億美元的國防特別預算案，要建構台灣之盾、全面提升不對稱作戰能力，並與美國等先進軍工產業國家合作，共同建構守護自由民主價值的防線、守護國人的生命財產安全。

賴總統說，令人遺憾的是，攸關國家安全的國防特別預算案、連同總預算內的國防預算，仍在立法院遭到持續卡關。在野黨刻意不出席朝野協商，不斷因政治因素延宕國人七成高度支持、友盟與區域周邊都期盼的國防強化計劃。此舉削弱保護家園的能力，更讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。

在《台灣關係法》47週年的今天，面對外部的軍事威脅與統戰分化，他再次呼籲朝野放下成見，因為國家安全不能等、國防不能打折扣。盼大家團結一致，支持國防預算，向世界證明：台灣有意志、有決心、有能力，捍衛得來不易的民主自由。

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