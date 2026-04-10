鄭習會登場 外交部籲鄭麗文傳達3點台灣主流民意

今天是「台灣關係法」立法屆滿47週年的日子。賴清德總統在臉書貼文表示，是台美深化友誼的鐵證，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。賴總統也強調，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平；面對外部的軍事威脅與統戰分化，他要再次呼籲朝野放下成見，支持國防預算，捍衛得來不易的民主自由。

2026-04-10 09:24