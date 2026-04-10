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鄭習會登場 外交部籲鄭麗文傳達3點台灣主流民意
國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平預計今天會面，外交部次長陳明祺呼籲鄭麗文，應向習近平準確傳達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「中華民國未來由台灣人民透過民主方式決定」、「中國立即停止用機艦擾台」3點台灣主流民意，給予世界清楚的訊息。
行政院長卓榮泰上午率領外交及國防等相關部會首長進行施政報告並備質詢，陳明祺於會前受訪時作上述表示。
陳明祺說，希望鄭麗文這次與習近平見面，能夠準確傳達台灣人民的主流民意，主流民意必須基於下列3點，首先，必須基於一項事實，這個事實是中華民國與中華人民共和國互不隸屬；第二，台灣人民堅持中華民國的未來，必須由台灣人民透過民主方式決定；第三，中國能夠立即停止機艦擾台。
陳明祺強調，鄭麗文必須準確傳遞給習近平上述3點台灣主流民意，不是一個黨派或是個人訴求，如此才能給予世界清楚訊息。
媒體追問，鄭習會是否會影響國防特別條例時程，陳明祺說，強化自我國防安全是台灣一直追求的目標，也希望自我強化國防的努力，不受政治原因干擾，畢竟只有透過實力，才能夠維持和平。
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