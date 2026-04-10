鄭習會今登場 柯志恩：對話永遠比對抗好

國民黨主席鄭麗文今天將與中共總書記習近平於人民大會堂會面，陸委會昨強調，要說清楚台灣主流民意和台灣人民訴求。國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩今受訪表示，對話永遠比對抗好，雖然鄭習會內容稍後才會知道，但一定會堅守台灣主流民意，善意表達，希望和平。

鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

另一方面，陸委會副主委梁文傑9日再次呼籲鄭麗文，利用與習近平會面的時機，明確提出正視中華民國存在的事實、立刻停止軍機艦擾台等三項訴求。

柯志恩今早陪同北市松山信義議員參選人李明璇掃街時，她說，還是認為鄭習會是表達善意的一種方法，對話永遠比對抗來得好，民進黨政府不要膝蓋式反應，對於能夠促進經濟文化交流，要用正面態度看待，而在野黨主席所想要表達就是友善。

柯志恩也說，鄭習會內容稍後才會知道，但鄭麗文主席會堅守台灣主流民意立場，善意表達希望能夠和平，在沒有實質改變前，民進黨不要用小人之心來看待交流。